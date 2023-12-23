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海虎潛艦6落海3失蹤 海軍：安全扣環脫鉤肇禍

台灣新聞組／台北23日電
海軍海虎潛艦21日在小琉球附近海域執行任務時，6名軍士官被湧浪打落海。圖為海虎潛艦檔案照。（本報資料照片）
海軍海虎潛艦21日在小琉球附近海域執行任務時，6名軍士官被湧浪打落海。圖為海虎潛艦檔案照。（本報資料照片）

台灣海軍海虎潛艦21日中午在小琉球附近海域執行任務，因裝備脫落，實施浮航固定時，陳姓少校等6名軍士官被湧浪打落海，緊急搶救後成功救起三人，仍有三名士官失蹤，另有四人在潛艦上受傷。這是海虎軍艦成軍35年來，發生最嚴重的意外事件。國防部長邱國正昨天探視受傷官兵時強調，發生憾事要檢討，不是責怪。

海軍艦隊指揮部指出，海虎軍艦脫落裝備為「救難浮標」，研判是於呼吸管航行時，救難浮標蓋板受海象不良影響脫落，導致救難浮標釋放，海虎軍艦因此浮航並派員登甲板實施處置，因安全扣環脫鉤，被大浪打落海中，有人出艙搶救也墜海。

國防部長邱國正（前左）22日南下高雄，前往國軍左營總醫院探視海虎潛艦受傷官兵。（...
國防部長邱國正（前左）22日南下高雄，前往國軍左營總醫院探視海虎潛艦受傷官兵。（記者石秀華／攝影）

落海的陳姓少校、叢姓上尉與李姓士官，分別由附近的海虎艦和岳飛艦救起，至於林姓士官長、顏姓及張姓士官落海後失蹤，持續搜救中。

邱國正證實發生鬆動的救難浮標，平時收納於潛艦後甲板中央的外殼與內層壓力殼之間，以鋼纜連結船體，上有蓋板。潛艦一旦遇險沉沒，浮標可漂浮在海面上，同時釋放無線電波、聲音與燈光，以利搜救人員確定位置。

海軍指出，海虎艦於呼吸管航行時，蓋板受海象不良影響脫落，導致救難浮標釋放，潛艦即上浮並派員出艙搶修，此時遭遇大浪，將甲板上人員沖下海。

海虎潛艦落海的林姓士官長、顏姓及張姓士官仍下落不明，出事的小琉球周邊海域海象惡劣，據中央氣象署資料顯示，該處海域最大浪高約零點七公尺，受寒流影響，周邊氣溫約18度左右，落海隨時有失溫危險，不少網友替失蹤者集氣祈福，但海象惡劣增加救援難度。

軍方前天對外聲稱，因突來的十公尺湧浪，才造成人員落海。但有氣象觀測人員發覺，當時浪高僅一公尺左右，風力也不強，出現十公尺湧浪堪比「颱風天」，依當天風力研判，要出現十公尺湧浪「不太可能」。

國防部

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