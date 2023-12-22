後方救難浮標脫落? 台海虎潛艦6人落海 3失聯

海軍所屬的海虎潛艦發生人員落水意外，截至21日晚還有3士官失蹤，蔡英文總統緊急前往左營海軍基地指示全力搜救，聽完搜救簡報後車隊才離去。(記者劉學聖／攝影)

海軍海虎潛艦昨中午在小琉球附近海域執行任務，因裝備脫落，實施浮航固定時，陳姓少校等6名軍士官被湧浪打落海，緊急搶救後成功救起3人，仍有3名士官失聯。海軍與海巡、空勤總隊投入海空搜索，截至深夜仍未有消息，因海況差、又適逢寒流低溫 ，搜救團隊正與時間賽跑。這是海虎軍艦成軍35年來，發生最嚴重的意外事件。

海軍256戰隊海虎潛艦昨在左營外海發生人員落海意外，至今3人待援。外傳「裝備脫落」的裝備是潛艦後方救難浮標，造成官兵必須在航行中登上甲板固定，以致發生落海意外，但海軍上午未公開證實。

事發的海虎軍艦從昨晚至今日清晨仍浮航在事發左營外海水域，配合搜救部隊，等待落水弟兄獲援，預定今日返港。

劍龍級潛艦配備有前、後救難浮標，分別置於前後甲板下壓力殼和鋼板間的存儲槽，艦內有脫鎖裝置，水下遇難時釋出藉300公尺鋼纜上浮水面，釋放求救的燈光與無線電訊號，並標定潛艦位置。救難浮標和鋼纜在定保時須取出保養，過去未傳有意外脫落的案例。

蔡英文 總統昨天下午到鳳山龍山寺參拜，為民進黨 立委許智傑助選，聞訊後緊急更改行程，前往左營軍港聽取最新搜救簡報，指示一定要全力搜救，停留半小時後離去。海軍艦隊指揮部表示，潛艦在執行任務時「裝備脫落」，人員利用浮航時上甲板試圖固定時，不慎落海。

海軍艦隊指揮部成立緊急應變中心，並指派S70-C反潛直升機，與多艘鄰近在航艦執行搜救，獲救3名軍士官經直升機吊掛至附近艦船安置，生命狀態穩定。

海軍艦指部表示，落海6人均穿著救生衣，獲救者為陳姓少校、叢姓上尉與李姓士官，意識清楚；另林姓士官長、顏姓及張姓士官持續搜救中。

據了解，海虎潛艦當時正於小琉球周邊海域進行演訓任務，根據氣象署資料，小琉球海域最大浪高約0.7公尺，風速約4級，但受寒流影響，周邊氣溫約18度左右，落海隨時有失溫危險。

海巡署艦隊分署接獲國搜中心通報，先後指派「旗津艦」、「台南艦」與兩艘巡防艇，奔赴事發海域展開聯合搜救。有軍事迷依據船舶追蹤網站定位，推測事發地點應於恆春至枋寮西南外海一帶。

漁民表示，台灣海峽有從南往北的黑潮支流，若官兵在小琉球海域落海，依據海流可能會由北往西帶往澎湖，若與北往南的中國沿岸流相碰，可能會往南海帶過去。

海委會主委管碧玲透露，「旗津艦」當時距6人落海位置約12浬，抵達現場後配合海軍指揮搜救，她也在海巡署內，隨時聽取搜救進度回報。

另空勤總隊也派出海豚直升機、重裝黑鷹直升機前往事發海域搜救，入夜後，空軍第六聯隊派出C-130運輸機投擲照明彈。

因應載台取得不易，服役35年、包括海虎艦在內的劍龍級潛艦，由於是重要戰略物資，近十餘年來，國軍用盡心思密集進行各項性能提升，透過土洋各種管道，業已完成提升電戰性能、加裝反艦飛彈等戰力強化專案，在年度戰訓頻繁之際，潛艦人員因應各種新型裝備，頻密出海測試，備極辛勞。

海軍昨天未說明迫使6名落海的軍士官必須冒險上甲板固定的脫落裝備是什麼，但很容易被聯想屬於加裝的新式裝備。

海軍未曾披露戰系裝備改良是由海龍、海虎潛艦哪一艘先進行，但確切可知，只要一艘艦進行裝備測試，另一艘艦就要負起所有包括演習、巡弋等戰訓任務，而接受性能提升裝備安裝的潛艦，勢必須密集出海實施裝備測試，也因之會有非編制內如中科院、美商人員頻繁登艦。

劍龍級潛艦外觀緊緻，據了解，過去曾發生裝備脫落的案例，僅是帆罩蒙皮脫落。有什麼裝備會在航行中從艦體脫落，而需要艦艇在航行中浮航派遣人員上甲板固定？外界聯想唯一就是艦體外所加裝的測試裝備。但海軍昨未證實，私下仍聲稱脫落裝備屬制式裝備。