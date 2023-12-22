新聞眼／浮航搶修謎團多 軍方應交代

海軍海虎潛艦21日在小琉球附近海域執行任務，因裝備脫落，實施浮航固定時，6人被湧浪打落海中，緊急救起3人，仍有3名士官失聯，海空展開聯合搜救。(本報資料照片)

海軍海虎潛艦21日發生落海意外，艦上究竟什麼裝備脫落，迫使潛艦必須浮航、人員冒險在外海上甲板搶修，導致落海意外？

海軍256戰隊2009年曾發生海龍潛艦艦長陳紀宗落海意外，當時他位於帆罩頂部駕駛台掌握艦艇出港狀況，因未頂浪航行，艦身傳遭一道高14公尺側浪擊中，艦長落海，研判頭部先撞擊艦身昏迷。遺體兩天後尋獲。海虎艦此次落海意外也與浪況有關。

12月西南海域台海水域風浪變化難測，潛艦人員上甲板的部署，一般有三種情況：進港、出港部署、在後甲板載運未充氣的特戰艇，助特勤或特戰人員執行濕放任務，通常是協助兩棲攻擊演訓或特戰天威專案任務。

進出港口部署時，潛艦出港口外防波堤後，甲板部署兩人，包括前後甲板的艦務官執行下潛準備檢查；進港時潛艦須在港口外防波堤100公尺外上浮，人員要上甲板進行進港部署。但此次意外發生地在小琉球海域，並非進出港部署或近岸執行特戰濕放時機。

潛艦出海執行任務，潛航若發生突發狀況，須浮航冒風險派人員上甲板處置，海象惡劣時，艦長須向艦隊作戰中心報准才得執行。人員上甲板前須先繫上安全索，再穿救生衣，兩個機制確保安全。

劍龍級潛艦配備有30條左右、每條長2.5到3公尺的安全索，材質與船隻繫纜的帆纜索同樣堅韌，每條都須經過強韌度測試。使用時索套繫於上甲板人員上身，末端有鋼環可扣在艦艏頭到艦艉甲板周圍的滑軌上，人員再穿上救生衣。有這兩套保險 ，落海也不會被沖走。

但若潛艦人員在浮航時上到甲板須爬上攀下搶修裝備，作大面積移動，而無法繫上長度有限的安全索，部署上須有兩名繫安全索的官兵在周邊監控配合，以防意外。

事發當時，上甲板人員是否依規定部署著裝？上甲板人員安全索是否符合標準且繫緊？緊緻的艦體有什麼裝備會脫落？是海虎艦本身制式裝備或其他單位加裝突出的測試裝備？脫落裝備是否危及航安須即時處置？艦長事前是否向艦戰中心報備？這些謎團都待軍方交代。