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台19縣市低溫特報 2天69人OHCA 僅10人救回

台灣新聞組／台北22日電
今年入冬最強寒流來襲，外出民眾21日紛紛穿起厚重冬衣禦寒。(記者侯永全／攝影)
今年入冬最強寒流來襲，外出民眾21日紛紛穿起厚重冬衣禦寒。(記者侯永全／攝影)

入冬首波寒流襲台，天氣冷颼颼，各地急病救護案件暴增，根據各縣市消防局統計，前天至昨天傍晚，全台至少有69人內科ＯＨＣＡ（到院前心肺功能停止），送醫後救回10人恢復生命跡象，其中年紀最小的是新北的新生兒。醫師提醒，低溫易造成心肌梗塞，溫差大的時段，尤其要做好保暖。

中央氣象署提醒，今19縣市低溫特報，各地氣溫仍易跌破10度，新北市、桃園市、新竹縣、連江縣更可能降至6度以下，其中新竹縣體感溫度僅2至6度，金門縣-1至4度、連江縣-2至○度。明天寒流雖減，仍未明顯回溫，緊接周日強烈冷氣團報到，將一路影響至下周二。

雲嘉南縣市從前天至昨天傍晚五時止，共有18人送醫ＯＨＣＡ，其中，嘉義市一名28歲蔡姓職業軍人，上午從住家社區出門後不明原因突然倒地不起，送醫後仍不治，檢警相驗初判是天氣寒冷引起心血管相關疾病造成。另高雄5件、屏東6件，台東也有1件。

新北市消防局統計，前天至昨天中午一天共有16人內科ＯＨＣＡ，送醫後救回八人，其中包含一名出生21天的女嬰，初步研判是新生兒急病，原因待釐清。台北市消防局昨截至下午5時，則有10人內科ＯＨＣＡ。桃園市則接獲一起疑似低溫猝死案例。

彰化縣消防局統計從前天上午8時到昨天8時止，短短24小時就有53件急病救護案件，其中7人送醫到院無呼吸心跳，均搶救無效；宜蘭縣前天上午至昨天上午，因低溫送醫者共6人，其中4人到院前無呼吸心跳，搶救後仍宣告不治。花蓮縣也有一名9旬老翁疑因天冷失去呼吸心跳。

氣象署預報員官欣平表示，昨晚至今晨，為這波寒流影響最明顯時刻，北部、宜蘭低溫8至9度，中部、花蓮10至11度，南部、台東12至13度。

氣象署表示，北部、宜蘭1500公尺以上山區，今晨可能降雪。今至明清晨，中部以北、宜蘭、花蓮2500公尺以上高山，則有結冰、結霜或霧淞機率。

低溫 猝死

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