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台股樂觀指數創6個月新高 買賣房屋意願上升

記者陳美君／台北21日電
景氣樂觀指數 資料來源：國泰金控
景氣樂觀指數 資料來源：國泰金控

國泰金控昨日發布2023年12月國民經濟信心調查結果，由於調查期間內，全球經濟數據令主要央行降息預期升溫，國際股市震盪偏升，民眾對台股的樂觀指數也由負轉正、結束跌勢，由11月的-0.4上漲至16.1，創六個月新高，風險偏好指數同步升抵13.9，為四個月高點。

在主要央行利率按兵不動，以及新青安房貸政策助攻下，台灣境內房屋買賣意願同步升溫，國泰金調查結果顯示，12月賣房意願指數自-13.5走揚至-10.4，飆一年七個月新高，買房意願指數則從-47.6小升至-46.7，為三個月高點。

調查結果顯示，民眾景氣展望樂觀指數上揚，消費意願同步升溫。國泰金指出，國發會最新公布的10月景氣對策信號從黃藍燈降為藍燈，領先指標下滑，同時指標則上揚。

本月調查顯示，民眾景氣現況樂觀指數自-23.2上揚至-3，為四個月高點，景氣展望樂觀指數從-9.1走升至3.6，寫五個月新高。至於大額消費意願指數及耐久財消費意願指數也同步回升，分別從7.0升至8.9以及-15.4漲至-12.7。

國泰金調查結果指出，70%民眾預期2024年經濟成長率在2%以上，55%民眾預期通膨仍高於2%。主計總處預估，台灣2024年經濟成長率3.35%，2024年通貨膨脹率1.64%，最新調查結果顯示，民眾對於2024年台灣經濟成長率的平均預期值落在2.52%。

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