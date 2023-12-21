疫情+早篩 新增洗腎人數近年首見下降 專家：還會再降

台灣洗腎人口 製表／林琮恩

台灣被喻為「洗腎王國」，洗腎人數超過九萬，人口占比位居全球之冠，不過，台灣腎臟醫學會昨發布最新「台灣腎病年報」，2020年新增長期透析人數1萬2381人，比前一年少了94人，雖然降幅極低，卻是國內洗腎發生率五年來首次下降，專家預估，數字將再降。

「我國腎病人數高達263萬人，腎病預防不能掉以輕心。」台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯表示，末期腎病變患者必須洗腎，去年洗腎病友累積9萬6000多人，如果未能妥善控制，恐破10萬大關；所幸「早篩早治」觀念逐步落實，抑制洗腎新發個案，40至64歲發生人數逐年下降，今年洗腎總數仍是9萬餘人，數字並無太大變動。

健保數據顯示，過去幾年來，台灣透析人數明顯增加，2016年7.9萬人，2017年8.2萬，2019年8.6萬人，2020年8.8萬人，到了2011年，人數大躍進，飆升至9.6萬人。

但從年度新增個案人數來看，則出現反轉趨勢，2020年長期透析的發生率為每百萬人口525人（1萬2381人），和2019年發生率（1萬2475）相較，下降0.6%，減少94人。

台灣腎臟醫學會榮譽理事長黃尚志分析洗腎數字下降原因，首先與新冠疫情 有關，洗腎患者免疫功能較差，為重症高風險族群，部分病友染疫後，病情嚴重，死於相關併發症；再者，推行腎病防治計畫多年，在政策引導下，七成洗腎患者參與初期腎病、末期腎病前期或糖尿病及初期腎病等照護計畫，延後洗腎時間。

黃尚志預期不論新增洗腎病人、整體洗腎發生率均將繼續下降。他表示，目前新收案透析病患平均年齡為67.5歲，預期逐年往後延，年老病人透析，雖然照護較為困難，但可透過跨科整合照護，延長餘命，提高生活品質。

研究顯示，多數慢性腎病患者，未認知到自身腎臟出問題。據統計，台灣每八名成年人就有一人罹患腎臟病，腎臟功能異常，但多數患者腎病初期症狀不明顯，若未及時診斷，接受治療，恐惡化為末期腎臟病。

中華民國 診所協會全國聯合會理事長陳宏麟指出，三高 患者、肥胖者、吸菸者及長期服用止痛藥者為慢性腎病高風險族群，定期接受抽血及驗尿等檢查，交叉比對腎絲球過濾率，白蛋白尿等數值，初步了解腎臟健康，若數值落在黃色或橙色區塊，即為早期慢性腎臟病徵兆，務必及早就醫。