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台鐵「種電」開源 公司化後擬擴大

記者周彥妤／台北20日電
台鐵開啟「種電」列車，已有19案屋頂光電出租案。學者建議台鐵種電不只為挹注虧損，公司化後也該回應企業社會責任。（圖／台鐵局提供）
台鐵開啟「種電」列車，已有19案屋頂光電出租案。學者建議台鐵種電不只為挹注虧損，公司化後也該回應企業社會責任。（圖／台鐵局提供）

近年能源轉型吹起光電風，台鐵也趕搭屋頂「種電」列車，並可作為挹注虧損的營收來源。台鐵近年已陸續簽約標租19案，在維修機廠、閒置建物車站屋頂等處建置太陽能板，種電面積已約27公頃，每年保證營收總計約近2500萬元。明年元旦公司化後，更會擴大將種電視為重要營收來源，未來改建車站的屋頂都要盡可能納入規畫。

台鐵局資產開發中心副總經理劉睿紘說，台鐵第一案為潮州車輛基地建物屋頂，於2018年12月設置完成，並開始發電，設置面積4.07公頃、容量4ＭＷ（百萬瓦）。首案啟用後，2020年起請北中南東四處營業單位展開系統調查，並委託專業單位評估相關處所是否適合建置光電。

劉睿紘說，台鐵目前自行招標設置太陽光電已有19案，設置面積分別在0.098至5公頃不等、設置容量則在0.014至4ＭＷ不等，總計設置面積已有27.184公頃、設置容量29.103ＭＷ，年保證收入2500萬元。其中，因維修機廠、倉庫、房舍、車站旁辦公室等屋頂，可設置面積較大，是目前台鐵發展光電的主力。

不過，台鐵雖全台密布車站，但盤點過程發現不少車站老舊，不堪承載建置，或本身就是古蹟級車站，不宜設置，或因屋突、鄰近建物或樹木造成遮蔭影響發電等，車站種電反而較少，目前僅台東及斗南車站本體有建置。

台東站是台鐵首例綠電車站，因擁有充足無遮蔭的日照，除了站區內12棟建物，露天人行道、停車場、計程車排班區上頭均有裝設光電板，旅客還能少了日曬雨淋，2021年6月落成啟用，是台鐵車站種電指標案例，台鐵估每年可減少碳排量約82萬餘公斤，相當兩座大安森林公園。

劉睿紘說，儘管既有車站種電較少，但現行不少鐵路高架或地下化計畫，新站會納入種電考量。

太陽能光電業者賀茂林表示，大型公、民營機構若能在所屬建物或設施建置光電，具帶頭示範效用，不僅能讓民眾遮陽、遮風及擋雨，亦能獲利，是好事一樁。

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