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台灣囤房稅2.0三讀通過 新制影響445萬戶

台灣新聞組／台北20日電
立法院院會三讀通過被稱為「囤房稅2.0」的房屋稅條例部分條文修正，新制自明年7月1日施行，後年五月正式開徵。（記者林澔一／攝影）
立法院院會三讀通過被稱為「囤房稅2.0」的房屋稅條例部分條文修正，新制自明年7月1日施行，後年五月正式開徵。（記者林澔一／攝影）

因應大選，立法院今天起停會，昨天是停會前最後一天院會，民進黨立委挾人數優勢，經表決三讀通過被稱為「囤房稅2.0」的房屋稅條例部分條文修正。未來房屋稅將改採全國歸戶，地方政府必須訂定差別稅率，非自住持有者稅率調高為2%至4.8%；新制自明年7月1日施行，後年5月正式開徵。

根據修正條文，全台單一自住稅率降至1%，不過房屋現值超過一定金額者不適用。自住者，以土地設定地上權的使用權房屋並供該使用權人自住者、全台持有三戶以下（持有房屋無出租且供本人、配偶或直系親屬實際居住使用）及社會住宅，以及非自住者如公益出租人，稅率維持現行稅率1.2%。

財政部預估，新制影響總戶數約445萬戶，包括全國單一自住優惠稅率的310萬戶，預估稅收將增加22.7億元至32.7億元。

為鼓勵房東誠實納稅，非自住住家用房屋出租且申報租賃所得達租金標準（含包租代管），稅率調整為1.5%至2.4%；繼承取得共有房屋者，亦同。

對於囤房稅2.0修法，在野黨立委批評，影響房屋稅計算的稅基仍然過低，多次要求財政部解決，政府仍無具體辦法，囤房稅現雖跨出一步，卻只是「太小一步」。

國民黨立委吳怡玎表示，修法只提高稅率到最高4.8%，但影響房屋稅計算的稅基卻仍然過低，其中因稅基以房屋公告現值計算，距離實際房屋市價實在差距太遠。時代力量立委邱顯智指出，此次通過的行政院版本是半套修法，台灣有房者，擁有一到三房者占97%，這些人可能修法後稅率最多增到0.6%，一直要到持有超過七戶空屋時，才會被課以不過4.8%的最高稅率，且對於建商餘屋，要等超過五年後，才對建商課以最高稅率，加上預售屋賣一到兩年，建商可以安心賣七年、慢慢賣，根本無法有效逼出空屋、打擊囤房。

對於立法院三讀通過囤房稅修正案，中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全說，造成的成本增加，最後還是會轉嫁到購屋民眾，根本是提油救火。

明年度中央總預算 歷史新高

此外，立院昨也三讀通過明年度中央政府總預算案，歲入總額與歲出總額都創歷史新高。原列歲入總額為2兆7092億元，審議結果增列160億元。原列歲出總額約2兆8818億元，審議結果共計減列299億元，刪減比率約為1.04%，近十年來最低。

囤房稅2.0試算繳多少
囤房稅2.0試算繳多少

預算 財政部 中華民國

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