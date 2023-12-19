赴台外媒逐年增加 逾百位記者駐台

外交部發言人劉永健今指出，今年共計有82家國際媒體、174位記者駐台，相較於去年，整體趨勢為逐年增加，比起2016年更成長約一倍之多。（本報資料照片）

外交部發言人劉永健19日指出，今年共計有82家國際媒體、174位記者駐台，相較於去年，整體趨勢為逐年增加，比起2016年更成長約一倍之多。

外交部19日舉行例行記者會，有媒體詢問說，近年有許多原本常駐緬甸 、香港 及中國的記者轉往台灣，台灣也成為此區域重要的媒體據點，請問台灣政府採行哪些政策及改變來支持這些包含東南亞 及香港人士在內的外國記者赴台駐點？

劉永健表示，台灣社會的自由開放是記者「近悅遠來」的主要原因，並指出，無國界記者組織今年5月發布「新聞自由指數」報告，台灣在180個國家中排名第35，是自2008年以來的新高，居於亞洲國家前列；而香港排名曾是亞洲、甚至全球的前列，但近年排名不斷下滑，新聞自由排名今年跌至140名；而中國排名屢創新低，今年位在第179位，僅僅高過北韓。

劉永健說，美國「自由之家」今年10月公布報告指出，台灣網路自由度在受調查的70個國家中排名第6，也是亞太地區最佳，中國則連續9年墊底。

他表示，台灣新聞環境自由、資訊流通快速且公開透明、法治成熟、尊重多元意見，且地處印太地區樞紐位置，近年逐漸吸引外媒赴台駐點。台灣歡迎國際媒體駐台，並樂願所有新聞工作者提供必要的協助及服務。對於外國媒體人士入境、居留、生活安頓及工作上，外交部都會盡力提供協助。

劉永健最後指出，截至今年11月30日，共計82家國際媒體、174位記者駐台，相較於去年為79家國際媒體、142位記者駐台，整體趨勢為逐年增加；另外，相較於2016年3月底的數據，當時統計有48家、81名外媒，媒體家數及駐台人數成長約一倍。