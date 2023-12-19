捍衛「國土」立院三讀通過 抽砂船越界盜砂沒收船舶

立法院會18日審議《中華民國 專屬經濟海域及大陸礁層法》第18條及《土石採取法》第36條修正案，並經立法院副院長蔡其昌敲槌宣布三讀通過。據修正條文規定，未來在台灣專屬經濟海域或大陸礁層採取土石者，未經許可者不問是否屬犯罪行為人，可沒收船舶或其他機械設備。

海委會主委管碧玲昨天表示，立法院三讀通過「土石採取法」、「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」修法，未來違法抽砂的抽砂船抓到都可沒收。

土石採取法第36條條文修正案、中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法第18條條文修正案，昨天三讀通過，未來違法抽砂所用船舶或設備，不問屬於犯罪行為人與否，都可沒收。

管碧玲在社群媒體 臉書發文感謝立法院以最快速度通過修法，讓違法抽砂的抽砂船，無論是否為行為人所有，都可以沒收。這也讓海巡署沒收中國籍抽砂船「華益9號」的執法，有機會獲法院支持。

「抽砂船抓到就沒收，沒有脫罪空間了」，管碧玲說，感謝立法院民進黨團總召柯建銘、立委莊瑞雄、蔡易餘、羅美玲召委等人，和兩個委員會委員全力支持。

「華益9號」抽砂船去年越界抽取台灣領海海砂，被海巡署沒收1年半，卻因無證據證明船主為共犯，不符供犯罪所用之物須屬犯罪行為人的要件，致二審高院 撤銷抽砂船沒收處分。

管碧玲先前多次表示，自己無法接受高院判決，也為了解決此困境而推動修法；目前此案正在上訴、待審。

管碧玲指出，兩法修正條文三讀通過，希望在總統公布實施後，未來最高法院針對「華益9號」沒收案的裁判，能逕行適用裁判時最新法律。