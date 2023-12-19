軍事營區安全維護條例三讀 軍營內擅自攝錄影最重關3年

立法院院會18日三讀通過「槍砲彈藥刀械管制條例」、「軍事營區安全維護條例」、「陸海空軍刑法修正案」等案部分條文修正案，主持議事的立法院副院長蔡其昌敲下議事槌。(記者林伯東／攝影)

立法院會昨天三讀通過軍事營區安全維護條例，明定未經軍事機關許可，在營區內從事測量、錄影、攝影、描繪、記述或其他偵察行為，處3年以下有期徒刑；在營區外從事上述行為，足生損害於軍事營區安全，則處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

「軍事營區安全維護條例」全文共25條，涵蓋軍事營區的定義、安全勤務的指揮與執行、進出營區的管制事項、使用武器或器械的規範、補償與救濟的程序，還有違反該法的罰則等內容。

為避免軍事迷擔心觸法，國防部 表示，拍攝戰機起降的行為，如未危害軍事機敏安全，非此條例禁止範圍；禁止行為將明確公告，持續宣導，避免民眾誤觸法令。

立法院昨天也三讀通過「陸海空軍刑法」修正案，明確化毒駕認定標準，現役軍人駕駛動力交通工具，尿液或血液所含毒品 、麻醉藥品或其他相關之物，或者其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣40萬元以下罰金。

另三讀通過槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正案，增訂公共場所開槍，處7年以上徒刑，併科1500萬元以下罰金，但原住民 自用獵捕野生動物者，不在此限；為防有人故意開槍再攜械自首，尋求刑責減免，修法將減刑修正為得減刑。