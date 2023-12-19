Dcard拒提供用戶資料 選前連被搜 熱搜關鍵字有柯文哲

刑事局向社群網站Dcard公司調閱資料被拒，持搜索票上門調閱，刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆說，持搜索票前往調閱，未搜索現場。(記者李奕昕／攝影)

台灣知名社群網站 Dcard公司被搜索，刑事局、台北市警內湖分局分別偵辦妨害名譽、詐欺案，向Dcard調閱涉案帳號資料被拒，上月及昨天分持搜索票赴該公司調取資料，這是台灣社群網站公司首次因不提供資料給警方「被搜索」。

Dcard昨回應，一直以來都依循個資法及相關法令規範，積極配合執法機關來函調查。在執法機關有按法定流程揭示必要文件的前提下，皆配合提供執法機關相對應資料，努力在保障用戶資訊隱私權的前提下，協助執法機關偵辦案件，確保良好的法治與站上討論氛圍。

警方說，Dcard以往收到警方公文均配合提供帳號資料，數月前開始不提供，要求警方出示搜索票。據傳，一名用戶因涉案被警方調資料後查辦，Dcard接到客訴不再直接提供資料，全台不少警察機關發文調取資料均碰釘子。

一名男子今年9月赴刑事局報案，指在Dcard遭不認識網友造謠有犯罪紀錄，刑事局依妨害名譽罪受理，10月向Dcard發函調閱貼文帳號資料；Dcard拒絕，回函「僅於接獲法院來函或法院核發之令狀（如：調取票、搜索票或扣押裁定等）後，於合理範圍內協助辦理調取作業。」

刑事局以妨害名譽、個人資料保護法案由，向台北地方法院聲請搜索票獲准，上月3日與北市刑警大隊前往位於北市狄卡科技公司，公司調出該帳號註冊姓名、手機門號，書面提供警方。

內湖分局另偵辦假網拍詐騙案，發現犯嫌用Dcard聯繫被害人，收到約五千元台幣匯款卻不出貨，警方發函調資料也被Dcard拒絕，經向士林地方法院聲請搜索票，昨天上門取得資料，Dcard法務人員不願在公司簽署扣押相關文件，赴分局簽署。

刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆說，警方是依刑事訴訟法229、230條發函向Dcard調資料，依回函所指調閱規範，聲請核發搜索票，只調閱個案相關資料，無執行現場搜索。

Dcard創辦人簡勤佑昨在臉書 發文，表示「離開多年，我依然是Dcard的創辦人，希望Dcard可以順利度過這次困難。」

據台北中國時報報導，近來朝野政黨急搶年輕選票，檢警為了不急迫的小案，大動作搜索Dcard，時機啟人疑竇。

Dcard（狄卡科技股份有限公司）成立於2011年，依網路行為觀測網站similarweb統計，在國內社群媒體流量前5名依序是臉書、LINE、IG、PTT和Dcard，其中標榜「匿名」發文的Dcard使用族群，年齡34歲以下者超過5成，且集中在大學以下學生。

Dcard「時事版」18日熱門搜尋關鍵字包括柯文哲 、民眾黨與民進黨都上榜，卻少有國民黨、侯友宜的討論，與多家機構民調顯示，民眾黨總統候選人柯文哲主要支持者在40歲以下的現象相符。蔡英文總統2019年也為了拉近與年輕人的距離，曾參訪過Dcard辦公室。