美前州參議員在台遺失iPhone 半小時尋回 大讚高效率

John Kerry（右）日前來台出差，不慎把iPhone掉在計程車上，在友人陪同下至派出所報案，半小時內手機失而復得，John Kerry相當感激，離別前和員警合照。（記者翁至成／翻攝）

緬因州 前州參議員 John Kerry日前到台灣出差，不慎將iPhone 掉在計程車上，在台灣友人的協助下至派出所報案，警方獲悉協助調閱監視器畫面找到計程車，打電話聯繫車隊，半小時內尋獲手機。John Kerry對台灣警察的熱心和效率感到不可思議，離別前還和員警在門口合照，成為另類的國民外交。

中正一忠孝東路派出所8日獲報，有外籍人士因在搭車移動過程中，不小心把iPhone掉在計程車上，由於人生地不熟，又沒有記下計程車牌號碼，向朋友求助後，一同到派出所報警求助。

該名外籍人士表示，當天跟同事從新北板橋下榻飯店共乘計程車到台北市會面談生意，一路上顧著討論公司專案，下車付錢時沒注意手機從口袋滑落，直到會面結束才發現手機遺落在計程車，待晚上跟台籍友人聚餐後，才在朋友的陪同下至派出所報案。

警方在閒聊過程中，意外得知原來這位外籍人士來頭不小，是緬因州前州參議員John Kerry，同時間員警調閱John Kerry下車地點的監視器畫面，確認計程車牌和車隊，致電聯絡找到手機，過程只花半小時。

計程車駕駛表示「確實有一隻手機掉在車上」，經確認那隻手機就是John Kerry的iPhone，考量運將已開車返回基隆住處，雙方留下手機號碼，相約隔天見面取回手機；John Kerry對手機失而復得，讚嘆台灣警察的效率非常高，讓他的出差之旅讓他留下深刻印象。