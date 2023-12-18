賴清德老家成打卡聖地 民眾特地北上自拍、有人闖花園與國安爆口角

民進黨總統候選人賴清德位於新北市萬里區的老宅疑似違建，而違建爭議持續延燒，18日下午不時有民眾慕名前來成為新的拍照打卡景點。（記者許正宏／攝影）

民進黨總統候選人賴清德 位於新北市萬里區的老家，疑似無使用執照、建物登記及稅籍證明等合法證明資料，老宅旁國安單位設有崗哨駐警，轄區警方也會定時巡邏簽到，隨著違建爭議持續延燒，18日下午不時有民眾慕名而來成為觀光 景點，更有退休 民眾遠從桃園北上，到老宅前自拍打卡，有民眾欲走進建物旁的小花園遭國安人員阻止而爆發口角，該民眾主張在國有地上為何不得進入，而後更號召一旁民眾一起走進小花園內，令國安人員只得跟隨其中，以防意外發生。 民進黨總統候選人賴清德位於新北市萬里區的老宅疑似違建，老宅旁國安單位設有崗哨駐警，轄區警方也會前來巡邏簽到，而違建爭議延燒，18日下午不時有民眾慕名而來成為觀光景點。（記者許正宏／攝影） 民進黨總統候選人賴清德位於新北市萬里區的老宅疑似違建，老宅旁國安單位設有崗哨駐警，而違建爭議持續延燒，18日不時有民眾慕名而來成為觀光景點，有民眾欲走進建物旁的小花園遭國安人員阻止。（記者許正宏／攝影） 民進黨總統候選人賴清德位於新北市萬里區的老宅疑似違建，老宅旁國安單位設有崗哨駐警，而違建爭議持續延燒，18日下午不時有民眾慕名而來拍照打卡，更有退休民眾遠從桃園北上，欲走進建物旁的小花園遭國安人員阻止而爆發口角，民眾主張在國有地上為何不得進入，而後更號召一旁民眾一起走進小花園內，令國安人員只得跟隨其中，以防意外發生。（記者許正宏／攝影） 民進黨總統候選人賴清德位於新北市萬里區的老宅疑似違建，而違建爭議持續延燒，18日下午不時有民眾慕名前來成為觀光景點。（記者許正宏／攝影） 民進黨總統候選人賴清德位於新北市萬里區的老宅疑似違建，老宅旁國安單位設有崗哨駐警，轄區警方也會定時巡邏簽到。（記者許正宏／攝影） 民進黨總統候選人賴清德位於新北市萬里區的老宅疑似違建，老宅旁國安單位設有崗哨駐警，而違建爭議持續延燒，18日下午不時有民眾慕名前來成為觀光景點，更有退休民眾遠從桃園北上，來到老宅前自拍打卡，該民眾欲走進建物旁的小花園遭國安人員阻止而爆發口角，該民眾主張在國有地上為何不得進入。（記者許正宏／攝影）