PISA評比 台學生閱讀力高低落差加大 低分群未提升

台灣在PISA評比的閱讀素養項目排名第5，不過低水準者未明顯提升，確實是一大隱憂。圖非當事人。(本報資料照片)

教育部 及師大本月5日公布由經濟合作暨發展組織(OECD)舉辦的「國際學生能力評量計畫」(PISA)評比結果，台灣2022年閱讀素養項目拿到第5；不過，進一步檢視細部數據，台灣閱讀高水準學生占比逐年增加，但低水準者未明顯提升，高低落差加大。有教師表示，此情況與國中會考 國文成績分布相似，閱讀教學如何拉抬低分群學生，恐是挑戰。

從2015、2018到2022年，3次評比的閱讀表現高水準(水準5以上)學生比率，依序為7%、11%和14%，占比翻倍，但未達水準2的低水準學生占比，依序為17%、17%、16%，幾無明顯變化，顯見台灣閱讀素養排名能夠提升的原因，是高水準學生增多，但低水準群多年來未進步，高低落差加大為一大隱憂。

此外，從2006年至今，台灣學生閱讀素養表現的標準差逐年增加，尤其近3次評比中，標準差從2015年的93、2018年的102到今年的105。台灣師範大學心測中心副主任曾芬蘭解釋，標準差代表個體間的差異量，標準差增加，意味學生間的能力變異增加。

國中會考成績與PISA也有正相關。桃園青埔國中國文老師陳俊志觀察近年台灣學生國文會考成績，發現較難提升Ｃ級學生比率，深究原因後分析，攸關閱讀受測表現的關鍵，是從小到大的閱讀量，低成就學生從小的閱讀量，多半不夠，學校國文課也礙於授課進度壓力，很難花更多時間訓練閱讀理解。他直言，閱讀能力相當仰賴家庭教育，家長沒辦法就得靠學校，但學校表定每周只有一天早自習的課外閱讀時間。

南投縣爽文國中教師王政忠也說，近年「閱讀理解」熱潮在城市的影響更顯著，因家庭給予學生的支持更多，城市的學校教師也面臨家長期待，自然會更增進閱讀教學能力。

曾芬蘭說，閱讀表現高水準的學生通常資質較好、學習動機較強，在國際教育改革趨勢下，低水準學生相對沒辦法進步那麼快，導致前10名國家的標準差愈來愈大。但曾芬蘭強調，本次調查顯示偏鄉學生表現較上次進步20分，且高於OECD平均。