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學者曾估象鼻岩千年才會塌 不料4年就斷鼻

台灣新聞組／台北18日電
東北角海岸的象鼻岩被海浪打斷前的樣子。(本報資料照片)
東北角海岸的象鼻岩被海浪打斷前的樣子。(本報資料照片)

象鼻岩前天「斷鼻」，台大地質系特聘教授徐澔德曾預測，象鼻岩塌掉至少要上千年，他昨受訪時坦言，風化、侵蝕的速率比想像中快，且近年許多遊客至海蝕拱門空洞正上方拍照，人為作用可能對象鼻岩崩塌具滿大影響。

交通部觀光署4年前發布「地質之旅－象鼻岩」影片，徐澔德在片中表示，象鼻岩要塌掉，至少也要上千年。對此，徐澔德指出，當時認為台灣北部的地質構造活動，未較東部或西南部快，因此覺得千年的時間尺度比較合理。不過他昨坦言風化、侵蝕速率，比原先想像的快非常多。

瑞芳區公所解釋斷鼻主因是「海水長期沖蝕」及「自然風化」，徐澔德則認為，近日的大浪、雨勢都是擊垮象鼻岩的最後一根稻草。他更觀察，近兩、三年，許多遊客跑到海蝕拱門空洞正上方拍照，使他不禁在課堂上笑稱：「如果你有學地質學的話，就知道不應該跑到那上面拍照」，不料象鼻岩竟這麼早就崩塌。

臉書粉專「漂浪島嶼－munch」昨貼出象鼻岩照片，分析斷裂原因，指從象頭到象鼻早有兩道貫穿裂隙，象頭像是卡在象身與象鼻之上，任一側錯動就會崩落。

漂浪島嶼指出，從地質學上解釋，因岩石易崩落形成中空的海蝕門，如持續崩落，象鼻部分就會形成海蝕柱。曾有提議灌入水泥鞏固，但也有人主張自然地質變化不應過多人為干預，況且高達百噸重的岩塊，也難用水泥鞏固，最多是防止雨水滲入，減緩崩落程度。

台北教育大學兼任助理教教授蕭文杰則說，自然景觀消逝，證明大自然力量難以人力抗衡，人與土地的互動就是要尊重自然。

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