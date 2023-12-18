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冷氣團來襲 台北馬拉松 3人OHCA 1人中風

記者賴昀岫／台北18日電
2023台北馬拉松18日清晨開跑。(圖：台北市政府提供)
2023台北馬拉松18日清晨開跑。(圖：台北市政府提供)

強烈大陸冷氣團來襲，昨參加「2023台北馬拉松」的3名選手跑到一半倒地，送醫時一度OHCA（喪失生命跡象），不過送醫後已恢復心跳。急診科醫師指出，跑馬拉松的猝死率，較一般活動高20倍，低溫更有「加乘效應」。

醫師提醒，有家族史，曾有不明原因昏倒或胸悶、頭暈等經驗，賽前要先到心臟科檢查，也要少量多次地補充水分和食物，食物建議選擇能量飲等，高糖、低纖維的品項。

台北市政府統計至昨上午11點，「台北馬」共有3名跑者發生OHCA，緊急救護恢復心跳與血液循環後送醫院，其中1人心導管手術後，已轉加護病房治療中；餘2名於急診室留觀中；另有1名民眾中風，急診室留觀中。

大型活動緊急救護協會創會理事長、急診科醫師高偉峰說，統計上，跑馬拉松的猝死風險比平常狀態高20倍，最主要的原因是，血流跑到肢體的肌肉，心臟血流相對不足，突然心臟停止的患者，20歲以上族群，大多是心臟冠狀動脈相關原因導致；20歲以下則是肥厚型心臟病變。國外統計，20％民眾不知道自己有冠狀動脈心臟病；具「父親在60歲以前、母親在50歲以前猝死」的家族史，也要特別警覺。

高偉峰表示，如曾有不明原因昏倒、不明原因胸悶或胸痛、不明原因頭暈或呼吸困難，都建議在賽前到心臟科就醫，加上天氣冷時，穿著短袖、短褲或者背心跑步， 低溫會帶來加乘效應，因為從高溫到低溫環境，心臟血流阻力會更大，因在劇烈運動時，血液會跑到肌肉肢體，心臟的血就會相對不夠。

高偉峰也說，途中或者賽前，水分跟食物攝取都要足夠，因為脫水會提高發生風險，建議賽前1.5到2小時開始的每小時，以每公斤體重10毫升的量，少量多次地補充水分，但也不能光喝白開水，否則可能造成低血鈉症，不過也不能單喝運動飲料，如果是半馬以上的距離，就建議要額外補充水分；食物則建議選擇高糖、低纖維的食物，能量飲就是不錯的選擇。

高偉峰也提醒民眾避免「越級打怪」，之前有一個只參加過3公里長跑的民眾，後來直接挑戰50公里，就發生OHCA的情形，建議還是要漸進式增加運動量，美國運動學會統計，可以每周增加10％的距離來調整。

新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風也說，在天氣冷的狀態下跑馬拉松，風險相對會提高，過去有研究發現，平常沒有運動習慣，或從來沒受過訓練者，臨時運動的風險最高，因為天氣冷的狀況下，血管容易收縮、血壓容易高。

馬拉松 低溫 猝死

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