我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「走線人」荒漠拘留營直擊 生存臨嚴峻挑戰

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

象鼻岩斷鼻…台8大美景也現危機 學界合作搶救

台灣新聞組／台北18日電
老梅綠石槽也面臨消失的危機。(本報資料照片)
老梅綠石槽也面臨消失的危機。(本報資料照片)

新北市瑞芳區深澳海岸的象鼻岩崩毀，「鼻子」斷裂墜海，外界擔憂野柳女王頭難逃「斷頭」危機。觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處表示，2012年就明文禁止民眾碰觸，且持續與學術團隊合作，近10年女王頭風化速度較以往減緩；北觀處將續找尋園區「俏皮公主」等新成員，創造更多觀光話題。

女王頭蘊涵台灣人集體記憶，吸引遊客慕名而來，但歷經風化、日曬雨淋侵蝕，女王頭「頸部」愈來愈細，今年9月測量頸圍118.3公分，對比2008年138.27分，15年間減少了20公分，比起30年前的220公分，更減少逾百公分。

觀光署北觀處處長陳煜川說，2007年起與台大合作，針對減緩風化等試驗，目前持續進行學術研究。除借助專業奧援，2006年起實施勸導制，2012年明文公告嚴加管理，開放參觀時間由駐衛警監護，團隊發現，近10年風化速度已不像過去30年。

不過，負責野柳地質公園營運的新空間國際公司總經理湯錦惠說，女王頭因自然風化，頸圍每年減少1到2公分，應力點會隨脖圍變化改變，加劇斷頭危機。能做的是盡可能減少人為破壞，但無法抗衡大自然的力量。

陳煜川說，就觀光及替代效益而言，除了女王頭，園區也選出接班人、剝裂面酷似年輕版綁馬尾的「俏皮公主」，管理單位也會持續找尋「新成員」、加強宣傳。

瑞芳區龍鎮里長林文清說，象鼻岩不見實在可惜，難免憂心影響在地觀光，瑞芳到東北角還有酋長岩、軍艦岩等特殊地景，值得造訪。

除野柳女王頭出現危機，外界關注漸漸消失的台灣8大美景，還有墾丁珊瑚礁、北海岸老梅綠石槽、台南龍崎的月世界、南投杉林溪旁忘憂森林、雲林縣的外傘頂洲、新北貢寮水梯田和花蓮縣秀林鄉新城山。

老梅海岸海蝕溝槽每年3至5月長滿綠色青苔，吸引旅客造訪，有人直接踏在青苔上拍照，加速青苔死亡。石門區長曾明華表示，為保護老梅綠石槽，除北觀處志工在場協助勸導，區公所也爭取北觀處支持興建步道，盡量防止民眾踩踏。陳煜川表示，步道工程剛通過期末報告審查，盼能順利蓋成。民眾若踩踏綠石槽礁岩，北觀處可依發展觀光條例罰款。

女王頭恐有「斷頭危機」，北觀處尋找外形酷似的「俏皮公主」接班（圖）。(本報資料照...
女王頭恐有「斷頭危機」，北觀處尋找外形酷似的「俏皮公主」接班（圖）。(本報資料照片)

觀光

上一則

冷氣團來襲 台北馬拉松 3人OHCA 1人中風

下一則

民調網站預測 賴、侯當選機會「均等」 柯趨近0

延伸閱讀

象鼻岩斷裂引熱議 中國網友：歡迎台胞到桂林看象鼻山

象鼻岩斷裂引熱議 中國網友：歡迎台胞到桂林看象鼻山
「Show Me Taiwan」活動溫哥華登場 加拿大人打卡愛台灣

「Show Me Taiwan」活動溫哥華登場 加拿大人打卡愛台灣
風化浪打 象鼻岩鼻斷落海 下個恐是女王頭

風化浪打 象鼻岩鼻斷落海 下個恐是女王頭
象鼻岩變斷鼻岩…台灣快消失美景 8處被點名

象鼻岩變斷鼻岩…台灣快消失美景 8處被點名

熱門新聞

聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣跟想像不一樣…他長住兩月看到10現象「態度變了」

2023-12-12 15:35
台中海線摩天輪車箱上有一對男女打野炮，影片在網路轉傳，警方今天說，有通知女子到案。(記者游振昇／攝影)

台中「愛情摩天輪」高空打野炮 女主角曾在高美濕地露點

2023-12-13 00:43
東北角海岸知名的象鼻岩驚傳斷裂，圖為斷掉前一周前所攝。（本報資料照片）

北台灣名景點「象鼻岩」斷裂 曾被預估「至少上千年才會斷」

2023-12-16 20:42
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。(記者黃義書／攝影 )

吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？

2023-12-15 09:44
星宇航空一趟航班因違反美國法規，受美國國土安全部海關暨邊境保護局罰款6696美元。圖為星宇航空示意圖。（中央社）

星宇航空未確認旅客證件導致遣返 遭美裁罰

2023-12-15 09:11
國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康組成「侯康配」，令國民黨基本盤盡數回歸，不過距離勝選，尚有一步之距，決戰點在年輕族群及中間選民。文化大學廣告系主任鈕則勳建議，侯康可與台北市長蔣萬安組成連線，侯的媒體論述也應跳出框架，更有戲劇張力，亦可拍防身小教室，吸引年輕人眼球。（聯合報系資料照片）

侯康配勝選關鍵？學者建議和「他」組連線：有拓票年輕族群能力

2023-12-16 17:25

超人氣

更多 >
自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測
美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃

美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃
債市投資人預期：聯準會將全速降息

債市投資人預期：聯準會將全速降息
華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現
拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛