象鼻岩斷鼻…台8大美景也現危機 學界合作搶救

老梅綠石槽也面臨消失的危機。(本報資料照片)

新北市瑞芳區深澳海岸的象鼻岩崩毀，「鼻子」斷裂墜海，外界擔憂野柳女王頭難逃「斷頭」危機。觀光 署北海岸及觀音山國家風景區管理處表示，2012年就明文禁止民眾碰觸，且持續與學術團隊合作，近10年女王頭風化速度較以往減緩；北觀處將續找尋園區「俏皮公主」等新成員，創造更多觀光話題。

女王頭蘊涵台灣人集體記憶，吸引遊客慕名而來，但歷經風化、日曬雨淋侵蝕，女王頭「頸部」愈來愈細，今年9月測量頸圍118.3公分，對比2008年138.27分，15年間減少了20公分，比起30年前的220公分，更減少逾百公分。

觀光署北觀處處長陳煜川說，2007年起與台大合作，針對減緩風化等試驗，目前持續進行學術研究。除借助專業奧援，2006年起實施勸導制，2012年明文公告嚴加管理，開放參觀時間由駐衛警監護，團隊發現，近10年風化速度已不像過去30年。

不過，負責野柳地質公園營運的新空間國際公司總經理湯錦惠說，女王頭因自然風化，頸圍每年減少1到2公分，應力點會隨脖圍變化改變，加劇斷頭危機。能做的是盡可能減少人為破壞，但無法抗衡大自然的力量。

陳煜川說，就觀光及替代效益而言，除了女王頭，園區也選出接班人、剝裂面酷似年輕版綁馬尾的「俏皮公主」，管理單位也會持續找尋「新成員」、加強宣傳。

瑞芳區龍鎮里長林文清說，象鼻岩不見實在可惜，難免憂心影響在地觀光，瑞芳到東北角還有酋長岩、軍艦岩等特殊地景，值得造訪。

除野柳女王頭出現危機，外界關注漸漸消失的台灣8大美景，還有墾丁珊瑚礁、北海岸老梅綠石槽、台南龍崎的月世界、南投杉林溪旁忘憂森林、雲林縣的外傘頂洲、新北貢寮水梯田和花蓮縣秀林鄉新城山。