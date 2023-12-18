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賣藥浴包、月子餐、伴手禮 72年中藥行轉型

記者賴昀岫／台北18日電
有72年歷史的黃長生中藥行積極轉型，透過電商、文創等方法吸引年輕族群上門。(記者林伯東／攝影)
有72年歷史的黃長生中藥行積極轉型，透過電商、文創等方法吸引年輕族群上門。(記者林伯東／攝影)

成立於1951年的黃長生中藥行，迄今已有72年歷史，目前經營者為第三代的廖庭妍，38歲的她畢業於社工系，從小在中藥材裡打轉，有著一分難以言喻的使命感，接手後積極研發藥浴包、足浴包等文創伴手禮，另推出柿餅、八仙果、哈密瓜乾、芒果乾，讓老店活出新生命，在中藥重鎮迪化街獨樹一格。

廖庭妍表示，黃長生中藥行和北市公部門合作，近年來參與「台北造起來」、「老店正潮」等再造計畫，在「不停止營業一天」、「不大改動店內裝潢」等原則下，重新設計部分裝潢、藥材包裝等。

因應大稻埕的國外觀光客，廖庭妍研發出可以帶走的伴手禮，例如深受日本客人喜歡的藥浴包、足浴包等，歐美客人偏好挑選香料類的中藥材；也推出月子餐、產婦用藥浴包，希望營造「中藥行其實離生活不遠」的氛圍。

至於店裡的「明星商品」，廖庭妍表示，不少國人選購堅果或購買用來料理的胡椒粉和滷包等；柿餅、哈密瓜乾，以及仙渣片、八仙果也是熱賣品項。

透過電商、販售平台，黃長生中藥行也有不少國外訂單，例如日本人常買藥材做染布，以色列客人採購科學中藥，也有瑞士客人買藥丸，目前約二到三成業績為外國客源。廖庭妍希望明年成立自有販售通路、開發更多元的電子支付方式，吸引更多年輕消費者上門，「台灣民眾至日本必逛藥妝店，希望未來觀光客及年輕人也樂於進來中藥行。」

日本 觀光 以色列

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