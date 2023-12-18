產業凋零？ 全台唯一中藥系傳停招 中醫大否認

中藥行數量逐年降 製表／賴昀岫

中國醫藥大學中國藥 學暨中藥資源學系為台灣第一個專門以中藥專業與生物技術課程為主的系所，也是唯一以中藥為主的大學系所，但最近卻傳出停招，引發學界與產業界討論；校方指出，傳言與事實不符，目前正在討論系所增設和調整，不只針對中藥資源系，結果尚未確定。

「確實聽到相關傳聞」衛福部中醫藥司司長黃怡超說，該學系為台灣幾乎是唯一有開比較多中藥相關課程的科系，課程重質重量，外界給予肯定，如果屬實，令人惋惜。

對此，中國醫藥大學指出，因少子化嚴重及ＡＩ時代來臨等因素，教育部 要求各院校滾動檢討各系所招生與就業問題，該校正評估系所增設和調整，依教育部規定流程，需在一年前提出報告，為此，校方開會討論中，目前並未確定要調整哪個系所。

據了解，該學系考慮停招，與傳統中藥材行式微、凋零有關，目前全台約7000多家中藥行，家數僅為全盛時期的一半，且每年平均六七百家收店，不少學生及家長認為前途堪憂，而影響就讀意願。

中國藥學暨中藥資源學系主任張文德說，「我們學生等於摸了四年中藥，每個藥材的藥性都很熟，只是沒有可以工作的場域」；不少人認為中藥產業逐漸凋零，但從另一個角度來看，許多中藥房已在蛻變、變革中，跟著時代在走，面貌不同於傳統認知。

1993年「藥事法」修法，實施醫藥分業，條文限定只有中醫師和藥師具有調劑資格，1993年2月5日以前，合法經營中藥行的業者可繼續販賣業務，如果負責人離世，下一代就是無照營業；積怨已深的中藥商於2018年11月聚集衛福部前抗議，因已有25年沒有核發一張中藥行新執照。

為此，衛福部中醫藥司在2019年公告，從事輸入、輸出、批發或零售業務達二年以上的業者，修習中藥課程達162小時，可繼續經營中藥販賣業務，被視為是替消失中的中藥行「上葉克膜」。

中華民國 中藥商全聯會名譽理事長馬逸才表示，該解釋令公告後，迄今核准3700多人取得執照，但傳統中藥行仍紛紛關閉，發照狀況不如預期，持續凋零。

台南德安堂中藥行負責人簡文彬點出三大問題，依現行規定，如果中藥行登記地址的經營者仍在執業，下一代即使取得執照，也不能另外開業，只能等著繼承，因此，取得證照形同無用武之地；再者，不少下一代無意接班，且近年來進口中藥材價格飆漲，不敷成本，也降低民眾購買意願，利潤變差，只好收掉。