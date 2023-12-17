健保點值貶 六都醫院掛號費悄漲 今年375家歷年之最

六都掛號費調漲醫療院所 製表／陳雨鑫

新冠疫情 後，健保 點值縮水，點值看似僅是醫界的事，但其影響卻已經悄悄地延伸至民眾荷包。據調查，今年六都地區有多達375家醫療院所掛號費大規模調漲，家數為歷年之最。調漲診所直言，檯面上調漲原因與物價有關，但其實點值縮水威脅營運才是調漲關鍵原因。

掛號費150元（台幣，下同，約4.78美元）年代恐要過去。依醫療法規定，掛號費若高於150元，須送交地方衛生局備查，調查6都今年調漲掛號費的醫療院所總計375家，其中台北市156家，其次為桃園市86家。反觀今年以前，送交6都地方衛生局備查調漲掛號費的醫療院所僅117家。

以科別來看，北市調漲家數最多的科別為中醫診所，新北市則是小兒診所。掛號費調漲金額多在100元上下，單次掛號費多調漲至250到300元不等。至於六都調漲單次掛號費最高為禾馨體系的特約門診，每次要價2500元。

今年掛號費從150元調至200元的陳潮宗診所院長陳潮宗表示，調漲雖然是受物價通膨影響，但健保點值下降，已影響到醫療品質，初期不少中醫診所採「減診」因應，近期則陸續調漲掛號費以維持運營。

陳潮宗說，醫療院所的收入，粗分為健保給付及掛號費兩部分，其中健保受限總額制，愈多人看診，點值愈會被稀釋，例如疫情期間，中醫診所因清冠一號需求增、點值縮小，收入一度受影響。

新北市衛生局專委楊時豪表示，新北市今年調漲掛號費的醫療院所，前三大原因分別為人事成本提高、VIP服務升級、系統更新等。不過有些調漲備查原因1送來直接寫「健保點值縮水」，這類案件都會被退回重寫。