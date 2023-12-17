我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

病床告急…流感、新冠夾擊 加州醫療服務恐施行配給制

數千南加人ATM密碼被竊盜 犯罪集團洗錢落網

打造文化觀光新廊帶 基隆塔啟用 盡收山海美景

記者游明煌／基隆17日電
基隆塔啟用串接山海美景，天空步道人氣旺，16日低溫，仍有民眾冒雨前往。(記者游明煌／攝影)
基隆塔啟用串接山海美景，天空步道人氣旺，16日低溫，仍有民眾冒雨前往。(記者游明煌／攝影)

基隆市新地標「基隆塔」和信二防空洞昨由市長謝國樑、內政部長林右昌等人啟用，基隆市民免費，規畫外縣市民眾將收費。市府表示，在基隆塔天空步道欣賞港市山海美景，且有效串連義二路商圈、雞籠中元文化館和中正公園，打造基隆文化觀光新廊帶。

基隆塔以基隆港橋式起重機為意象興建，矗立港邊，主塔高67米、全跨87米，遊客可搭電梯直上中正公園眺望基隆港市山海美景。12月中旬起試營運6天，吸引逾7萬人次參觀；昨天低溫降雨，仍有很多民眾排隊，他們說，只為感受基隆塔魅力，從高處欣賞基隆之美。

遠見人文空間進駐基隆塔，除供閱讀各類書籍，也邀不同領域作家舉辦閱讀講座；頂層瞭望空橋連接主普壇後方廣場，推出結合書香、茶香與美食的「崆茶屋」。

謝國樑說，規畫建置義二路數位街區導系統，從平面向空中延伸，打造城市立體的觀光廊道。基隆塔串連港區與東岸景點，縫合港城與丘間的路徑，提供遊客更舒適的臨港漫步環境，從60公尺的高度及視角，重新觀覽基隆城市的美麗與文化。

基隆塔是在林右昌市長任內規畫，他說，當初就是要把中正公園的山丘變成基隆的特色，以橋式起重機概念設計，未來將帶動義二路周遭哨船頭商圈發展，人流管制及收費制度要好好規畫。

文化局長江亭玫說，基隆塔所在的義二路商圈，早年稱為義重町，是當時最繁華的商業街區，有基隆銀座美稱。文化局將建置數位街區導系統，可聆聽有趣的地方故事、查看老照片。

觀光 低溫 內政部

上一則

新聞眼／美中動作不斷 卻要對方不要介選

下一則

自私父母冷氣吹到破萬摳醫藥費 遲緩兒燙傷慘死

延伸閱讀

舊金山格羅夫街區 改以指揮家命名

舊金山格羅夫街區 改以指揮家命名
台國防部：中共1枚探空氣球逾越台海中線 位基隆西南方

台國防部：中共1枚探空氣球逾越台海中線 位基隆西南方
民進黨指侯友宜恐成溥儀 朱立倫：無聊的分化

民進黨指侯友宜恐成溥儀 朱立倫：無聊的分化
謝國樑深圳取經 盼明年打造基隆港景樂園

謝國樑深圳取經 盼明年打造基隆港景樂園

熱門新聞

北一女上午舉行120 周年校慶系列活動，一名72歲大學姊睽違56年再耍刀，表示自己有變年輕的感覺。(記者曾吉松／攝影)

北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

2023-12-09 03:36
聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣跟想像不一樣…他長住兩月看到10現象「態度變了」

2023-12-12 15:35
清華大學前教務長、物理系退休教授李怡嚴決定把畢生積蓄及收藏全數捐給他奉獻一生、情感深厚的清華大學。(圖：陳信文教授提供)

86歲老教授李怡嚴 8500萬積蓄全數捐清大

2023-12-09 01:30
台中海線摩天輪車箱上有一對男女打野炮，影片在網路轉傳，警方今天說，有通知女子到案。(記者游振昇／攝影)

台中「愛情摩天輪」高空打野炮 女主角曾在高美濕地露點

2023-12-13 00:43
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。(記者黃義書／攝影 )

吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？

2023-12-15 09:44
星宇航空一趟航班因違反美國法規，受美國國土安全部海關暨邊境保護局罰款6696美元。圖為星宇航空示意圖。（中央社）

星宇航空未確認旅客證件導致遣返 遭美裁罰

2023-12-15 09:11

超人氣

更多 >
周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」
一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌
男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊
習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭

習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭
「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬