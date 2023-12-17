打造文化觀光新廊帶 基隆塔啟用 盡收山海美景

基隆塔啟用串接山海美景，天空步道人氣旺，16日低溫，仍有民眾冒雨前往。(記者游明煌／攝影)

基隆市新地標「基隆塔」和信二防空洞昨由市長謝國樑、內政部 長林右昌等人啟用，基隆市民免費，規畫外縣市民眾將收費。市府表示，在基隆塔天空步道欣賞港市山海美景，且有效串連義二路商圈、雞籠中元文化館和中正公園，打造基隆文化觀光 新廊帶。

基隆塔以基隆港橋式起重機為意象興建，矗立港邊，主塔高67米、全跨87米，遊客可搭電梯直上中正公園眺望基隆港市山海美景。12月中旬起試營運6天，吸引逾7萬人次參觀；昨天低溫 降雨，仍有很多民眾排隊，他們說，只為感受基隆塔魅力，從高處欣賞基隆之美。

遠見人文空間進駐基隆塔，除供閱讀各類書籍，也邀不同領域作家舉辦閱讀講座；頂層瞭望空橋連接主普壇後方廣場，推出結合書香、茶香與美食的「崆茶屋」。

謝國樑說，規畫建置義二路數位街區導系統，從平面向空中延伸，打造城市立體的觀光廊道。基隆塔串連港區與東岸景點，縫合港城與丘間的路徑，提供遊客更舒適的臨港漫步環境，從60公尺的高度及視角，重新觀覽基隆城市的美麗與文化。

基隆塔是在林右昌市長任內規畫，他說，當初就是要把中正公園的山丘變成基隆的特色，以橋式起重機概念設計，未來將帶動義二路周遭哨船頭商圈發展，人流管制及收費制度要好好規畫。

文化局長江亭玫說，基隆塔所在的義二路商圈，早年稱為義重町，是當時最繁華的商業街區，有基隆銀座美稱。文化局將建置數位街區導系統，可聆聽有趣的地方故事、查看老照片。