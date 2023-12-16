台灣碳權交易草案出爐 禁重複交易

台灣碳權交易所將在下周五（22日）開賣第一筆國外碳權交易，如今台灣碳權交易草案也出爐。環境部昨預告「溫室氣體減量額度交易拍賣 及移轉管理辦法」草案，明定交易方式分為定價交易、協議交易及拍賣三種，同時預留市場管控機制，不僅碳權不得重複交易或拍賣，且必要時，環境部可指定交易價格上下限。

何謂「必要時」？環境部表示，初步討論是當價格出現明顯不合理、賣方也未做相應調整時，至於是否會參考未來碳費費率來判斷合理價、或是參採哪些指標，未來在召開草案研商會時會聽取各界意見。

管理辦法總計六大重點，包括適用的交易或拍賣標的、買賣方式、參與對象、交易或拍賣的單位、市場管控機制、交易安全等。

環境部表示，台灣碳權交易將限制參與對象，賣方為執行自願減量專案、抵換專案等各項碳權專案的企業；買方則僅限受法規要求的企業，如繳交碳費的大戶、須進行環評增量抵換等。

交易方式規畫三種，定價交易是由賣方訂定固定價格，申請上架到碳交所買賣，買方先搶先贏、賣完為止。協議交易則是買賣雙方談好價格、合意交易；第三種是拍賣，由賣方訂定拍賣底價，有意參與的買方可參與競標，價高者得。每次申請碳權拍賣必須達至少1000公噸二氧化碳當量（CO2e）以上。

三種交易方式皆須支付手續費。定價交易由買方負擔，以成交價5%計算；協議交易也是買方支付，以碳費費率5%或最近一次同類型專案成交價5%擇高計收；拍賣則是買、賣雙方各自都要負擔5%手續費。

草案預告期為60日，各界仍可表達意見。環境部長薛富盛表示，會跟社會做更廣泛的溝通。

台大氣候變遷 與永續發展國際學位學程兼任助理教授趙家緯表示，目前可以取得碳權抵換方法，跟國際上碳權抵換的品質要求有落差，例如目前台灣換LED燈都可以抵換碳權，但到明年，新設的燈都要換成LED燈了，就不該再用這樣的方式來換碳權，這些減量效果存疑的項目，應趕快盤點。