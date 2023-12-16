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花蓮稻草藝術季來了 主題「動物迷蹤、稻翼之歌」

記者王燕華／花蓮16日電
花蓮富里稻草藝術季即將開始，各式大型藝術品15日起陸續進場布展，現場也有大片波斯菊花田。(取材自富里鄉農會臉書)
花蓮富里稻草藝術季即將開始，各式大型藝術品15日起陸續進場布展，現場也有大片波斯菊花田。(取材自富里鄉農會臉書)

花蓮縣富里鄉每年冬天舉辦的「稻草藝術季」已連辦5年，成為在地重要慶典，今年活動以「動物迷蹤、稻翼之歌」為主題，由在地居民、學生用稻草編織出栩栩如生的台灣藍鵲、鯨頭鸛等鳥類，吉祥物「富里福猩」也仍會與遊客相見。今年還結合音樂市集，23日下午3時起展開，一連兩天邀請陳勢安、馬念先、魏如昀、蕭煌奇4大歌手及獨立樂團表演，帶來視覺與聽覺的豐富饗宴。

富里鄉水稻栽種面積超過2000公頃，優質良米聞名全台，鄉農會從2015年起舉辦稻草藝術季，每年規畫不同主題，結合鄉內社區、學校，以回收農村廢棄稻草、竹片等自然材料編織出各式各樣的可愛動物，尤其是超萌的巨型猩猩，十分吸睛，每年底在羅山農特產展售中心旁開展，吸引全台各地遊客前往打卡拍照。

鄉農會總幹事張素華說，今年主題是「動物迷蹤、稻翼之歌」，展出超過20組稻草藝術品，包括台灣獨有的藍鵲，還有企鵝、貓頭鷹、始祖鳥、鯨頭鸛、卷羽鵜鶘鳥齊聚，有如一座大型鳥園。遊客最喜愛的吉祥物「富里福猩」當然也不會缺席。

張素華說，今年首度結合音樂市集，23、24日兩天活動，邀請到陳勢安、馬念先、魏如昀、蕭煌奇4位知名歌手，以及多個獨立樂團表演，還有折紙互動遊戲、打卡換好禮等互動遊戲，以及40攤在地小農市集銷售各式美食，展期持續到明年4月30日。

富里鄉長江東成說，稻草藝術季提升富里鄉知名度，也帶動鄉內觀光發展，行銷富里優質農產品，邀請各地民眾一同來參加。

花蓮富里鄉農會舉辦的稻草藝術季，結合稻草、竹編藝術，展品栩栩如生，吸引全台遊客拍...
花蓮富里鄉農會舉辦的稻草藝術季，結合稻草、竹編藝術，展品栩栩如生，吸引全台遊客拍照打卡。(本報資料照片)

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