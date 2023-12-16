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台迎600萬國際客 業者嘆：少了陸客團沒觀光財

記者周湘芸／台北16日電
成為來台觀光的第600萬人次的旅客是來自新加坡的陳先生（右二），陳先生一家四人15日搭乘新加坡航空SQ876班機，在12點50分抵台。(記者季相儒／攝影)
成為來台觀光的第600萬人次的旅客是來自新加坡的陳先生（右二），陳先生一家四人15日搭乘新加坡航空SQ876班機，在12點50分抵台。(記者季相儒／攝影)

交通部觀光署昨於桃機喜迎第600萬名國際旅客，宣示明年加入「千萬俱樂部」恢復疫情前水準，但攤開觀光署數據來看，600萬國際旅客中，實際以觀光為目的入境者約6成，再加上年初喊出的100萬名陸客確定跳票，旅遊業者直呼「感受差很多」，少了陸客消費力加持，難轉換成實際觀光財。

根據觀光署統計，疫情前、2019年約1126萬次入境來台，其中以大陸旅客最多，約271萬人次。今年國際觀光客則以港澳占最多，約兩成，其次為日本、韓國各占逾一成，美國、越南、星、馬也助攻不少。

不具名的旅遊業者表示，港澳、日韓旅客多為自由行，少了陸客團進團出的消費力，所帶動的觀光財還是差很大。另有中部旅宿業者也說，過去平日住房率多仰賴國際團客支撐，今年以來，平日仍回不到疫情前水準，也是推升假日房價的原因之一。

交通部長王國材指出，觀光署明年元旦將推出「Taiwan Pass國際旅客優惠交通票券」。觀光署表示，下周起將在全台4個國際機場不定時辦理Taiwan Pass快閃抽獎活動，預計送出1000張。

觀光署長周永暉表示，印度、印尼為高端團的主力市場，明年將新增這兩國的駐外辦事處。也希望明年趕快進入「千萬俱樂部」。

行政院副院長鄭文燦表示，在明年春節前完成準備，3月開放團客赴陸觀光，希望兩岸能互相開放團客。

行政院副院長鄭文燦及交通部長王國材今天下午前往桃園國際機場出席2023年第600萬人次來台旅客迎賓活動。交通部長王國材致詞時表示，來台600萬旅客最多的是港澳、約114萬人次，再來是日本85萬人次、韓國69萬人次，

成為來台觀光的第600萬人次的旅客是來自新加坡的陳先生，陳先生一家四人昨天搭乘新加坡航空SQ876班機，在12點50分抵台，陳先生表示這次是第四度來台灣，這次全家要去阿里山、太魯閣還有台北，準備好好感受台灣獨特魅力及享受在地美食。他說上次來台灣是去清境，覺得清境很美。

成為來台觀光的第600萬人次的旅客是來自新加坡的陳先生（右二），陳先生一家四人1...
成為來台觀光的第600萬人次的旅客是來自新加坡的陳先生（右二），陳先生一家四人15日搭乘新加坡航空SQ876班機，在12點50分抵台，陳先生表示這次是第4度來台灣，這次全家要去阿里山、太魯閣還有台北，上次來台灣是去清境，覺得清境很美。(記者季相儒／攝影)

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