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新聞評論╱笑港股落後，但台青薪水何時追上香港？

聯合報社論
《最低工資法》三讀通過，但讓草案膠著了4年半的參採指標，幾乎隻字未動。示意圖。(本報資料照片)
《最低工資法》三讀通過，但讓草案膠著了4年半的參採指標，幾乎隻字未動。示意圖。(本報資料照片)

民進黨總統候選人賴清德學舌股市老師的「台股超越港股」論調，吹噓過去7年選對人，台灣經濟正在「走大運」。他說，台灣不能再走依賴中國的老路，否則會像香港。但以近日《最低工資法》的立法看，這個拖了8年的法案不僅了無新意、也無實質助益；蔡政府只能在「最低工資」上打轉，卻無法幫助廣大青年擺脫低薪困境，台灣經濟到底走什麼「大運」？

蔡政府近年多次調高基本工資，但扣除通貨膨脹，勞工根本無感。台灣貧富越來越不均，政府一味著墨「最低工資」，卻無法從經濟結構和雇用條件上幫薪資族爭取更佳待遇，基本上只是「應付主義」。即使不說這是當資本家的幫凶，但蔡政府把「相對剝奪感」合理化，把半數年輕族群卡在納稅門檻之外，覺得很光榮嗎？若台灣經濟在走大運，為何年輕世代卻是在走霉運？

檢視「台股超越港股」的說法，這不過是股市名嘴的示好之詞，賴清德竟將之奉為圭臬，自詡蔡政府過去8年治理如何不得了，根本太過膚淺。說穿了，所謂「台股超越港股」，不過是近期的「指數」略微領先，這是新興市場基期較淺之故。若要說「超越」，印度股市指數前天上升至7萬點，而其證券交易所總市值高達3．989兆美元，正式超越香港的3・984兆美元，成為全球「第7大股市」，這才是真正的「超越」。台股市值目前僅1．7兆美元，尚不及港股市值的一半，自誇「超越」，簡直是井蛙笑天鵝。

港股因與陸股連動，今年受大陸經濟疲軟影響，一路滑坡。從國際籌資能力來看，受全球經濟疲弱、地緣政治及美國升息影響，今年是20年來低谷；但是，仍有逾百家在排隊申請首募。英國智庫發行的2023全球金融中心指數，香港穩居第4，台北排名63，較前年退步8名。依賴清德的邏輯，台北的退步，是否代表蔡總統治國輸給沒主權的香港？

撇開股市不談，僅比較港、台兩地薪資，台灣受薪階級其實是望塵莫及，這與兩地的經濟本質有關。香港今年經濟受大陸拖累，統計全體月薪中位數約合8．4萬元台幣；比起台灣的中位數4．3萬元，仍領先近倍。此外，香港25到34歲年輕族群，月薪中位數近8．6萬元台幣，而台灣25到29歲青年則不及3．5萬元。不比不知道，1比嚇一跳。

再比較一下港、台兩地的基本工資。台灣目前的最低基本工資是26400元，明年起將增為27470元。香港今年也修改了《雇傭條例》，規定雇主記錄雇員總工時的每月金額上限由15300港幣提高為16300港幣，約合65852元台幣。這個金額，約為台灣明年基本工資27470元的2．4倍。台灣年輕人聽了，不會覺得羨慕嗎？

賴清德對香港乃至國際經濟的無知，令人無言。而他對台灣經濟「走大運」的浮誇，則讓人不敢置信。他真的以為，只要自己當上總統，所有房價高漲、出口衰退、投資不振、年輕族群低薪無望的問題，都會自動解決嗎？

台港經濟發展軌跡不同，但都與大陸息息相關。兩岸三地都碰到經濟瓶頸，尤其年輕人窮忙的世代困境，都是共同課題。賴清德胡說台股超車港股，只為衝反中聲量，為無法改善兩岸經貿關係打預防針。但數字會說話，台股超車港股是假，台青薪資遠遠落後港青是真，基本工資1比便分明。

香港 台股 賴清德

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