巨人攻蛋 門票2小時賣出8成5 目標單場4萬席全開

「讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」將於明年3月2、3日兩天在台北大巨蛋，分別與中信兄弟、樂天桃猿對抗，巨人終結者大勢提前訪台體驗並宣傳。(記者余承翰／攝影)

破台灣棒球史上單場最高票房的歷史時刻，可望在明年3月2日到來，「TOYOTA2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」門票昨天開賣，首波開放單場2萬6000席，兩小時內賣出8成5以上。

巨人明年適逢創隊90周年，前進台北大巨蛋進行兩場交流賽，分別在3月2日面對中信兄弟隊 、3日面對樂天桃猿隊，昨天舉辦門票啟售記者會，分別由巨人隊大勢、兄弟隊王威晨、猿隊林立代表出席，吉祥物Gabbit、小翔、猿氣也一起亮相。

三人昨在記者會前踏進台北大巨蛋，大勢直誇視野開闊、天花板很高，王威晨、林立也都表達迫不及待想在這裡比賽。王威晨透露有聽說兄弟比賽票房已經完售，林立換個方式催票，「威晨說他們的票賣完了，買不到的可以來買我們的比賽。」

讀賣巨人社長今村司表示，很榮幸可以在90周年，帶領球隊來王貞治的祖國比賽，預告不只選手是1軍陣容，也會精挑啦啦隊最強陣容來台，「台灣的啦啦隊都很有活力，我們也不能輸，會帶來又漂亮又可愛、又會跳的最強陣容，大家敬請期待。」