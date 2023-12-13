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巨人攻蛋 門票2小時賣出8成5 目標單場4萬席全開

記者陳宛晶／台北13日電
「讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」將於明年3月2、3日兩天在台北大巨蛋，分別與中信兄弟、樂天桃猿對抗，巨人終結者大勢提前訪台體驗並宣傳。(記者余承翰／攝影)
「讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」將於明年3月2、3日兩天在台北大巨蛋，分別與中信兄弟、樂天桃猿對抗，巨人終結者大勢提前訪台體驗並宣傳。(記者余承翰／攝影)

破台灣棒球史上單場最高票房的歷史時刻，可望在明年3月2日到來，「TOYOTA2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」門票昨天開賣，首波開放單場2萬6000席，兩小時內賣出8成5以上。

巨人明年適逢創隊90周年，前進台北大巨蛋進行兩場交流賽，分別在3月2日面對中信兄弟隊 、3日面對樂天桃猿隊，昨天舉辦門票啟售記者會，分別由巨人隊大勢、兄弟隊王威晨、猿隊林立代表出席，吉祥物Gabbit、小翔、猿氣也一起亮相。

三人昨在記者會前踏進台北大巨蛋，大勢直誇視野開闊、天花板很高，王威晨、林立也都表達迫不及待想在這裡比賽。王威晨透露有聽說兄弟比賽票房已經完售，林立換個方式催票，「威晨說他們的票賣完了，買不到的可以來買我們的比賽。」

讀賣巨人社長今村司表示，很榮幸可以在90周年，帶領球隊來王貞治的祖國比賽，預告不只選手是1軍陣容，也會精挑啦啦隊最強陣容來台，「台灣的啦啦隊都很有活力，我們也不能輸，會帶來又漂亮又可愛、又會跳的最強陣容，大家敬請期待。」

三隊各自準備了在地伴手禮，王威晨送上台中名產太陽餅，林立則贈送桃園在地美食客家菜包；大勢回贈東京知名的香蕉蛋糕「TOKYOBANANA」，黃色是屬於兄弟的顏色，外型吻合外號「爪爪」，也是猿隊吉祥物愛吃的食物，有趣意象正好符合兩隊精神，讓社長今村司在台下看到直接笑出聲來。

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」明年3月登場，中信兄弟隊...
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」明年3月登場，中信兄弟隊王威晨（左起）、讀賣巨人隊翁田大勢、樂天桃猿隊林立一同催票。(記者余承翰／攝影)

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