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北一女校慶掛春聯 世新教授譏被文言文侵門踏戶快撕下

記者洪子凱、陳智華／台北13日電
北一女校慶，校門掛上春聯。（取材自游梓翔臉書）
北一女校慶，校門掛上春聯。（取材自游梓翔臉書）

北一女中昨天上午慶祝120周年校慶，邀請有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏部與北一女中樂儀旗隊，以表演交流。北一女校長陳智源表示，北一女中樂儀旗隊是台灣最棒的隊伍，日本京都橘高校也是日本最棒隊伍，兩個最棒隊伍同場表演，是非常不錯的交流。

台北市長蔣萬安昨參加校慶時回憶，以前念建中只能在校門口徘徊看看自己心儀的「小綠綠」，現在當了市長，可大方走進來感受女校活力及魅力。

此外，北一女國文老師區桂芝最近因批評108課綱是「無恥課綱」引發關注和熱議。世新大學傳播博士學程教授游梓翔今在臉書指出，今天是北一女校慶，北一女校慶有個傳統，會在大門掛上春聯。但對那些要「去中國化」的人，這還得了，文言文長到北一女的門上，被文言文侵門踏戶，這還得了，還不快快撕下。

游梓翔指出，今天12月12日是北一女校慶，北一女校慶有個傳統，會在大門掛上春聯。朋友分享給他北一女大門的照片，文言文竟然長到北一女的大門上去了。

他表示，北一女這兩排春聯看來使用草書寫的，春聯本身和所用書法都頗具水平，讀過一年中文系的他不敢說自己能確定每一個字。讀出來的是這樣：「北臺菁莪立凌雲志  飛聲騰實雙甲子」、「一代師表吟大道歌  樹德立人百春秋」。

游梓翔指出，校慶貼出這副春聯，可以看出北一女果然人文薈萃，既能讀書，又展現厚實的中華文化底蘊。

但他指出，最近才因為一位區老師對文言文的發言引發高度關注的北一女，竟然被文言文「侵門踏戶」了？對那些要「去中國化」的人，文言文可長到北一女的門上去了，民進黨不是還有人批過，夏令營寫書法是被「統戰」嗎？這還得了，還不快快撕下，北一女位處博愛特區要地，沒事張貼文言紅紙這能看嗎？

日本 書法 臉書

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