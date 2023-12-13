黑白集／日本未棄廉恥 綠卻護「無恥課綱」

108課綱的文言文「核心選文」只剩15篇，遭質疑大刪文言文。(記者陳柏亨／攝影)

民進黨 強力辯護「無恥課綱」，賴清德 說「只是原則指引」，蕭美琴肯定「接軌世界，與時俱進」。立法院長游錫堃更直言，「廉恥是君主政治產物」。游錫堃一席話，炸翻整個網路，網友洗版砲轟：「堪稱無恥最高境界」。

游錫堃宣稱，台灣除受儒家思想影響，也受日本 、歐美文化影響，才有政治民主；中國古文不符民主價值觀。水牛伯和美國琴將「無恥課綱」與「國際化」畫上等號；問題是，民進黨最敬重的「日本大哥哥」，不僅推動古文教育，也沒忘講廉恥。

培養自衛隊幹部的防衛大學，學生綱領之首就是「廉恥」，連同「真勇、禮節」自勉為精神基礎。13世紀創校至今的鎌倉學園乃至日本許多學校，都還掛著毛筆書寫的「禮義廉恥」校訓。日本是民進黨自豪的「民主同盟」，都還緊抱「君主政治產物」。即便日中關係緊張，日本政府從未放棄儒家文化，難道不擔心國格受損？

明治維新追求西化，最重要的啟蒙思想家福澤諭吉反對幕府的陳腐漢學，但並未揚棄「廉恥」作為民德，強調民智與民德兼具，才是文明開化。綠營及側翼醜化「禮義廉恥」是封建黨國遺毒，但以日本經驗鑑照，便完全站不住腳。

蔡政府的問題不在拒讀「廉恥」，而是根本不講廉恥。賴清德三哭欲兼得大位與違建，便是鐵證。(轉載自聯合報)