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吸菸區爭議 中正紀念堂全面禁菸 違者罰台幣1萬元

台灣新聞組／台北13日電
中正紀念堂12日起全面禁菸，吸菸區告示牌被移除，擺上禁菸告示違者最高罰台幣1萬。(記者林俊良／攝影)
中正紀念堂12日起全面禁菸，吸菸區告示牌被移除，擺上禁菸告示違者最高罰台幣1萬。(記者林俊良／攝影)

藝人邰智源前天批中正紀念堂砍樹設吸菸區，「可笑且荒唐」。中正紀念堂原表示，吸菸區是依法設立且已設置14年，砍樹則為移除感染褐根病樹木，兩者無關，台北市府請中正紀念堂評估吸菸區是否有設置必要，或改設其他地點，中正紀念堂昨宣布即日起撤除吸菸區，園區全面禁菸。

記者昨到中正紀念堂，「吸菸區」告示牌一早即被移除，管理處人員在柱子、木桌等處貼上禁菸標示，以及「本場所禁止吸菸最高罰1萬元(台幣，約317美元)」貼紙，北市衛生局也再派員稽查。台北市長蔣萬安說，市府立場一直希望降低吸菸人數，雖說中正紀念堂由文化部主管，但北市府第一時間就積極溝通，接下來也會依法稽查。

中正紀念堂管理處指出，2009年依前主管機關教育部函示，因菸害防制法規定上路，研議設吸菸區可行性，當時共設3處吸菸區，後考量吸菸區與非吸菸區太近，檢討到近年剩棋藝區一處。

中正紀念堂宣布撤除吸菸區，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，全面禁菸是從善如流的作法。但在昨天宣布以前，該吸菸區設置應屬違法，蔣市府應宣布中正紀念堂違法，並開罰管理單位1萬至5萬元罰鍰。

「該吸菸區位於出入口、公共廁所旁、棋藝區旁，三重違法。」林清麗說，昨詢問中正紀念堂，對方說該區為依法設置的合法吸菸區，但吸菸區設在「棋藝區」及「出入口」，為必經之處，此為違法，因此昨上午仍發出公文向市府檢舉。

不過，北市衛生局健康管理科長林雪蘭說，中正紀念館是文化場館，依法須全面禁菸，但可設置吸菸區，原吸菸區並非在入口處，且設置前有評估非人流必經之處，民眾未曾檢舉過。

衛福部國健署也表示，吸菸區原位於樹叢中，必須走新鋪設的棧道方可到達，合於非人員必經處的規定。

中正紀念堂全面禁菸，但國父紀念館、士林官邸公園等仍設有戶外定點吸菸區，陽明山國家公園更有多達8處。是否修法規定所有公園、文化場所禁菸？國健署菸害防制組長羅素英說，文化場域本來就是「非吸菸區」全面禁菸，若未設吸菸區就等同全面禁菸，依縣市政府、場所管理者因地制宜，「目前不需要修法，各地方政府就可以做到全面禁菸。」

教育部

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