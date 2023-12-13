南航「高雄-武漢」復航1周停飛 農曆年前重開
停飛5年的中國南方航空高雄至武漢航班，上周四（12月7日）才在高雄小港機場宣布，現卻傳出航班將於12月14日至明年1月11日取消，只飛一周就停飛，引發討論，有網友說，「應該是載客率太難看了」，南方航空11日晚回應，「確實是因機票賣得不好，所以取消」，等到明年1月18日、農曆年前再恢復。
新冠肺炎疫情過後，中國南方航空今年9月先恢復桃園機場直飛武漢的航班，上周四在小港機場開記者會，宣布恢復每周四固定往返高雄至武漢的航班，但前天網路即傳出國南方航空高雄至武漢的航班這周不飛了。
有網友說，「哇咧，活幾天就gg了，來鬧的嗎？」「又少一項選擇了」、「應該是載客率太難看了」、「觀望台灣大選結果，再決定會不會重開吧。」
對此，中國南方航空台灣區總經理謝厝邊11日晚表示，高雄至武漢航班不是不飛，是取消12月14至明年1月11日間的航班，「客人人數很少，機票賣的不好，我們調整到過年前（恢復航班）。」
記者上周在小港機場復航記者會，有訪問到有高雄旅客組10多人親友團搭首航班機到武漢，打算12月14日再直飛回來，如今航班突然取消了，記者詢問這些人該怎麼辦？謝厝邊表示，「取消航後，有些客人就改變行程，有些客人改搭其他航線（回來），我們桃園還有往返武漢的直航航班，有其他選擇，我們會安排妥當的。」
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