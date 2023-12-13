南航「高雄-武漢」復航1周停飛 農曆年前重開

中國南方航空7日才宣布高雄至武漢航班復航。(圖：中國南方航空提供)

停飛5年的中國南方航空高雄至武漢 航班，上周四（12月7日）才在高雄小港機場宣布，現卻傳出航班將於12月14日至明年1月11日取消，只飛一周就停飛，引發討論，有網友說，「應該是載客率太難看了」，南方航空11日晚回應，「確實是因機票賣得不好，所以取消」，等到明年1月18日、農曆年前再恢復。

新冠肺炎疫情 過後，中國南方航空今年9月先恢復桃園機場直飛武漢的航班，上周四在小港機場開記者會，宣布恢復每周四固定往返高雄至武漢的航班，但前天網路即傳出國南方航空高雄至武漢的航班這周不飛了。

有網友說，「哇咧，活幾天就gg了，來鬧的嗎？」「又少一項選擇了」、「應該是載客率太難看了」、「觀望台灣大選結果，再決定會不會重開吧。」

對此，中國南方航空台灣區 總經理謝厝邊11日晚表示，高雄至武漢航班不是不飛，是取消12月14至明年1月11日間的航班，「客人人數很少，機票賣的不好，我們調整到過年前（恢復航班）。」