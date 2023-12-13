冷眼集／台最低工資法換湯不換藥 仍原地踏步

立法院三讀通過最低工資法，明定將消費者物價指數（CPI）納入應參採指標，同時設立研究小組，並明定勞僱雙方議定工資不得低於最低工資，違者最高開罰新台幣150萬元並公布姓名。圖為服務業示意圖。(記者曾原信／攝影)

基本工資 攸關數百萬勞工 生計及生存問題，卻長期遭詬病淪為勞資漫天喊價；調不調、怎麼調都是政治決定，勞資各自喊得再大聲，還是政府說了算。蔡政府趕在任期尾聲完成「最低工資法」立法，看似完備基本工資審議機制，但該法與現行審議辦法無異，實則原地踏步。

過去基本工資審議屢遭批評徒具形式，多年來各界莫不企盼「最低工資法」立法，明訂調整指標的參考與強制性依據、計算基準，依社會經濟情勢數據，作為調升的客觀依據，確保真正能符合勞工經濟生活需求。

勞動部2018年就預告最低工資法草案，2019年送行政院排審，草案在行政院躺了4年多毫無動靜，每次被問及進度，勞動部都推給勞資雙方對指標沒有共識，直到今年9月中，民進黨總統候選人賴清德 喊出推動最低工資立法，不到短短兩周，政院版草案就送到立院審查。

然而，徒勞的是，讓草案膠著了4年半的「參採指標」幾乎隻字未動，所謂的勞資共識，又再一次慘遭政治決定。

這部新訂的專法，以消費者物價指數年增率為「應」參採指標，「得」參採指標則從原本審議辦法的7項增至10項，但無論是10項、20項都僅為「參考用」，參採不參採或怎麼參採，甚至可能10項得參採指標全不採用，依舊沒有標準可言。應參採的ＣＰＩ年增率是否十足反映？得參採的ＧＤＰ成長率要不要參採？充滿了模糊空間。

搭上選舉列車，最低工資法因此推進，只要能造福邊際勞工，那麼就上車吧，畢竟透過提高法律位階來保障勞工經濟生活是眾所期盼。但當各界欣見審議機制改頭換面，最後卻迎來了換湯不換藥的最低工資法，才驚覺原來是誤上賊車，只能繼續看著最低工資喊價大戲年年重演。