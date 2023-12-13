台最低工資法三讀 勞方：未訂調漲底線形同廢法

立法院三讀通過最低工資法，明定將消費者物價指數（CPI）納入應參採指標，同時設立研究小組，並明定勞僱雙方議定工資不得低於最低工資，違者最高開罰新台幣150萬元並公布姓名。圖為上班族示意圖。(記者曾原信／攝影)

立法院會昨天三讀通過「最低工資法」，明定勞工 與雇主雙方議定的工資，不得低於最低工資；條文並將消費者物價指數(ＣＰＩ)年增率納入審議最低工資應參採指標，同時得參採勞動生產力年增率等10項指標。對違反最低工資的雇主，最高可加重處罰台幣150萬元(約4萬7629美元)，主管機關應限期令其改善。

蔡英文總統在2016年提出「最低工資法」的政見，主張把行政命令提升至法律層次，歷經7年多，終於在卸任前完成立法。勞動部表示，將盡速籌備審議會及研究小組等各項建置工作，讓本法順利上路施行。

國民黨 立法院黨團總召曾銘宗說，最低工資法完成三讀，但預期最後會徒具形式，無法發揮實質功能，民進黨 是打假球。民眾黨團總召邱臣遠也指出，最低工資法被遺忘7年，大選到了才忽然被想起，凸顯執政黨對勞工的漠視。

民眾黨立委賴香伶批評，要不是副總統、民進黨總統候選人賴清德一聲令下，民進黨團或勞動部也不會把版本在10天之內送到立院。國民黨立委林為洲則諷刺表示，因為選舉，所以能夠三讀，「我還是要感慨地說一聲選舉萬歲」。

該法案在立院初審及黨團協商後，最終保留4條關鍵條文，包括最低工資審議會委員組成、最低工資參採指標、研究小組定位角色，還有違法廠商不得參加政府採購等條文，昨在立院院會討論時表決；但在野黨團提案均遭否決，全案依民進黨團修正動議通過。

三讀條文明定，中央主管機關應設最低工資審議會，審議最低工資，審議會設委員21人，包括勞動部長任召集人，同時為當然委員，其餘委員的組成包括經濟部代表1人、國發會代表1人、勞方代表7人、資方代表7人及學者專家4人，任期2年，期滿得續聘，均為無給職。

三讀條文明定，最低工資的審議，應參採消費者物價指數(ＣＰＩ)年增率擬訂調整幅度，同時得參採勞動生產力指數年增率、勞工平均薪資年增率、國家經濟發展狀況、國民所得及平均每人所得、國內生產毛額及成本構成的分配比率、民生物價及生產者物價變動狀況、各業產業發展情形及就業狀況、各業勞工工資、家庭收支狀況及最低生活費。

罰則部分，勞工與雇主雙方議定的工資低於最低工資者，由直轄市、縣市主管機關處雇主或事業單位台幣2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並得依事業單位規模、違反人數或違反情節，加重其罰鍰至法定罰鍰最高額二分之一。違者除公布事業單位或事業主的名稱、負責人姓名、處分日期及罰鍰金額，並限期令其改善，屆期未改善者，應按次處罰。

立院三讀通過「最低工資法」，工鬥團體批評，新法跟現行作法無異，只是提高了法律位階，無疑是詐騙全國勞工，形同一部廢法；不過，勞陣卻高度肯定，也預期最低工資將可朝「合理、透明、穩定」方向發展。

工鬥團體昨一早舉行記者會訴求「最低工資法」應明訂調幅不應低於消費者物價指數年增率漲幅，且不得調降，審議委員會決策過程及結果也應公開透明。

新高市產業總工會理事長何政家表示，台灣本外勞、時薪制勞工約232萬人，超過四分之一的勞工靠著每年調升最低工資才能加薪，從現行「基本工資審議辦法」變成「最低工資法」只訂了消費者物價指數年增率為「應參採」，寫了一堆指標「得參採」，所謂得參採就是「僅供參考」，最後一樣由審議會共識決，和現況無異。

桃園市產業總工會理事長朱梅雪指出，不分黨派的立委都曾提出「最低工資調整幅度不應低於重要民生物價指數或消費者物價指數年增率之漲幅，且不得低於前一年最低工資」的條文草案，這是最低工資法應有的核心條文，沒有明訂調漲底線的最低工資法就是「廢法」一部。

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱也批評，蔡總統7年多前許諾「基本工資要3萬、最低工資要立法」，3萬元確定跳票，現在為了趕政績，搶在選前三讀通過最低工資法，但不過是將現有審議辦法提高為法律位階，把現況當政績還大肆宣傳照顧勞工，這種作法是在「詐欺勞工」。

不過，長期推動最低工資立法的台灣勞工陣線則認為，觀察過去幾年審議經驗，雖然最終決定的參採因素不一，但連年調漲所帶來的效益，已讓社會更體認到提高工資的重要性。未來在法律位階更高的最低工資法之下，最低工資將可預期朝向「合理、透明、穩定」的方向發展，以扭轉台灣低薪普遍化的困境。