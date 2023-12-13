我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛校長挺過反猶風波獲留任 董事會：蓋伊已道歉了

18歲華生闖柯瑞宅 被控嚴重非法侵入 開庭未現身

台鐵公司票價將解凍？ 最快明年初研議

記者周彥妤／台北13日電
台鐵公司化後，乘客最關心的還是行車安全問題。(記者曾吉松／攝影)
台鐵公司化後，乘客最關心的還是行車安全問題。(記者曾吉松／攝影)

台鐵局即將於明年元旦改制為國營台鐵公司，台鐵公司一開張恐將面臨人力不足、凍漲28年的票價是否「解凍」與安全文化難落實等三大難題。對此，台鐵局表示，待公司成立，評估屆時社會情勢後，最快明年初才會研擬提出。

至於安全改革，台鐵坦言，藏拙不報是長年窠臼，未來台鐵董事會將建立安全管理委員會，除了公司組織設營運安全處，底下也設立北、中、南、東四個營業處，若有要事發生，即能加快應變速度。

台鐵局說，車輛故障是當前誤點頻傳的最大因素，有信心在積極投入新車汰舊換新後，提高準點率。另外，預計3年內，更新台鐵車站全數票閘門、旅客資訊服務系統。

台鐵局坦言，運輸事業事關安全，容不得漫不經心，10月起首祭記點汰除制，若有冒進號誌（闖紅燈）、過站不停、漏乘脫班等19項行為，就會記點，累積滿七點，終生不得再駕駛列車。另將建立賞罰分明文化，讓努力的員工也能獲一定回饋。

台鐵局也提到，高鐵當前日漸成長旅運人次跟不上運能，未來也將瞄準「高鐵很擠」商機，於西部支援中短途路網，包括辦理高鐵彰化站接駁計畫，強化雙鐵轉乘擴大服務等，雙鐵有競有合。

台鐵局表示，公司成立後將更明確定位其運輸市場，包括強化東西部幹線中長程城際運輸（台北-台東、台北-高雄）、跨線運輸（台中-花蓮、台南-台東），加強西部幹線區域通勤運輸等。

台鐵

上一則

總統候選人技職政見 教師工會總聯合會搖頭

下一則

冷眼集／台最低工資法換湯不換藥 仍原地踏步

延伸閱讀

南加至賭城高鐵2028年通車 2小時到達 將連接Metrolink

南加至賭城高鐵2028年通車 2小時到達 將連接Metrolink
高鐵計劃開通後 賭城房地產說明會 本周末舉行

高鐵計劃開通後 賭城房地產說明會 本周末舉行
聯邦金援後 加州高鐵仍有錢關要過

聯邦金援後 加州高鐵仍有錢關要過
加州高鐵 獲聯邦撥款60億元

加州高鐵 獲聯邦撥款60億元

熱門新聞

北一女上午舉行120 周年校慶系列活動，一名72歲大學姊睽違56年再耍刀，表示自己有變年輕的感覺。(記者曾吉松／攝影)

北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

2023-12-09 03:36
清華大學前教務長、物理系退休教授李怡嚴決定把畢生積蓄及收藏全數捐給他奉獻一生、情感深厚的清華大學。(圖：陳信文教授提供)

86歲老教授李怡嚴 8500萬積蓄全數捐清大

2023-12-09 01:30
抖音神曲「科目三」熱度延燒進海底撈，不少中國顧客光臨海底撈，便會要求店員跳舞蹈，風潮甚至影響到台灣海底撈員工。（取材自TikTok）

中國海底撈「特殊服務」害慘台灣 店員坦言：壓力大到想離職

2023-12-04 23:29
來自台灣的商學院教授張家禎。（取材自unlv.edu）

「那不是同學嗎？」內華達大學台灣教授身亡 昔日校友震驚

2023-12-08 00:04
郭台銘陣營發言人黃士修。記者杜建重／攝影

王金平允盡力勸郭台銘挺藍 郭辦14字回應

2023-12-07 12:43
聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣跟想像不一樣…他長住兩月看到10現象「態度變了」

2023-12-12 15:35

超人氣

更多 >
等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看
57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光
船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包

船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包
周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆

周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆
周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜

周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜