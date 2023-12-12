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台學生畫「行人地獄」遭出征 路權團體批教育失敗

記者朱冠諭、翁唯真／桃園13日電
桃園市某國中學生近期奪得全國美術比賽漫畫類特優，但作品將行人描繪成「霸道行走的皇帝」，慘遭出征，校方回應學生本意被誤解。(取材自臉書標線改善台灣路)
桃園市某國中學生近期奪得全國美術比賽漫畫類特優，但作品將行人描繪成「霸道行走的皇帝」，慘遭出征，校方回應學生本意被誤解。(取材自臉書標線改善台灣路)

台灣桃園市某國中學生近期奪得全國美術比賽漫畫類特優，但作品中將行人描繪成「霸道行走的皇帝」，引發大批網友不滿，出征學校臉書。校方今回應，國一學生出發點是希望過馬路時彼此尊重，用路時受到帝王般照顧，安全的行駛路權，卻被外界解讀為帝王條款，目前學生心情低落，由輔導老師陪同。

據悉，該校近期在臉書發文表揚得獎的學生，貼文中敘述作品「帝王條款」的創作動機，是因為近日新聞常形容台灣是行人地獄，因此立法保護行人安全行走的權利，但該學生認為，社會當中人與人之間要彼此尊重，行人通過馬路時也要快速通過，「不能如皇帝般霸道行走。」

結果相關圖文一出引發大批網友不滿，有路權團體發文批評「教育失敗」，還有網友留言「丟臉丟到家了，貴校知不知道今年有多少個用路人被撞死了」、「請問行人走在斑馬線被撞，肯定是走太慢，對吧？」、「尊重行人這麼基本的東西，學生卻認為是帝王條款，老師沒有糾正實在枉為人師。」

但也有網友說「不是學生的錯，是政府乃至教育機構沒有將正確的觀念從小深植在學齡階段」、「學生要表達的是相互尊重。這些砲轟的人一直酸，不也是在霸凌學校跟學生嗎？」、「可憐的學生，小小年紀畫個圖，就要被霸凌。」

校方今回應，學生的出發點就是將人本教育及社會現象畫出來，透過漫畫讓大家知道法律應該要保護行人，大家開車時也需要注意行人過馬路，讓行人過馬路時感到安全，受到帝王般照顧。發文祝賀卻被大家誤解意思，這並非學生當初創作本意，目前學生心情低落，正由輔導老師陪同。

目前學校已經刪文，但眾多網友仍在其他貼文底下留言。

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