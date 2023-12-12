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在台碳交所買海外碳權 無法抵境內碳費

記者胡瑞玲／台北12日電
環境部表示，碳權交易相關的子法仍在研擬中，預估年底前預告。(本報資料照片)
環境部表示，碳權交易相關的子法仍在研擬中，預估年底前預告。(本報資料照片)

碳權交易所今年8月揭牌、預計本月22日進行國外碳權交易，但環境部氣候變遷署指出，購買境外碳權對境內實質減碳並非直接相關，僅能用於企業供應鏈的碳中和需求，企業若要減少碳費，還是要實質減碳；另碳權交易相關的子法仍在研擬中，預估年底前預告。

碳權交易所將在12月22日正式上線，開放國內企業在碳交所平台採購國外碳權商品。氣候署減量交易組長蘇意筠表示，中小企業對碳權需求若渴，但目前企業購買的國外碳權，僅能用於企業供應鏈的碳中和需求。

蘇意筠指出，碳費制度明年上路、2025年會依照2024年的碳盤查結果課徵碳費，企業若要減少碳費，主要要靠實質減碳，其次是購買境內碳權抵減。

蘇意筠表示，與國內碳權交易相關的「溫室氣體減量額度移轉、交易或拍賣管理辦法」仍在研擬中，會盡快加速進行，盼年底前預告。

另外，歐盟10月初針對進口產品啟動碳邊境調整機制（CBAM），首波要求鋼鐵、鋁、水泥、肥料、電力及化學品等6類產品進口到歐盟，須申報碳含量。蘇意筠說，若1間企業同時擁有國內、外的碳權，其商品在CBAM的計算方式，仍在試行階段，最後要如何計算及認定，仍以歐盟為準。

減碳 歐盟 供應鏈

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