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台8萬失智人口未被長照傘覆蓋 長照司盼以獎勵找出黑數

記者沈能元、廖靜清／台北12日電
衛福部長照司長祝健芳說，將盡快找出已到醫療院所就診的失智者，但未申請長照服務的「黑數」。(記者曾吉松／攝影)
衛福部長照司長祝健芳說，將盡快找出已到醫療院所就診的失智者，但未申請長照服務的「黑數」。(記者曾吉松／攝影)

台灣32萬失智人口當中，有24萬使用長照資源，未被長照大傘覆蓋者仍達8萬，衛福部長照司長祝健芳表示，正與健保署資料勾稽，盡快找出已到醫療院所就診的失智者，但未申請長照服務的「黑數」。

此外，衛福部長照司明年將獎勵據點增收一般型失智長者，希望衰弱長者、失智長者「共榮」；針對較難照顧的精神症狀型（BPSD）失智者，則將獎勵地區醫院設置權責型失智據點，幫助照顧家庭減壓，如常就業、生活，不辭職照顧。

中山醫學大學附設醫院副院長郭慈安說，該院成立台中第一家共照中心，從服務過程發現，許多家屬發現長輩疑似罹患失智症，光是就醫診斷就十分困難。中心為此研發許多創意的方法，首重「傾聽失智者的心聲」。

郭慈安說，隨著嬰兒潮世代人口老化、教育程度增加，現在面臨的失智者不同以往，如85歲以上失智者，個性比較謙卑、樸素，許多決定都由子女負責，現在的失智者很有想法，多自行上網尋求檢測方法，或到醫院診斷，可是確診後卻會出現極大負面想法，「他們的世界就會變得黑暗」，甚至可能傷害自己。

這兩年來，郭慈安重新翻轉失智症照顧面向，主動前往不想到院診斷的長者家中，「想去了解，他們不來就醫的原因。」發現許多長輩已知道自己怪怪的，確實遇到困難，卻因為尊嚴而不願就診。

國外有許多失智者組成自助團體，利用網路直播分享，並從中找到夥伴一起自救。她還分享近期完成一項挑戰，帶失智者與家庭過夜露營，她說，失智者與家人跳脫平時的場域，在星空之下，一位罹患失智症的先生竟開口感謝另一半不離不棄的照顧。

失智．時空記憶的旅人粉絲團主編陳韻如表示，從社群互動經驗、數據分析結果，照顧者除了要面對失智者生理衰退，還有精神行為、財務、法律等問題。

如何應變、平衡身心靈？陳韻如以「歷程」的概念來談，可分成照顧前、中、後，思考自己在各歷程中可能會遇到什麼事情，有助於失智症家庭預作準備。而不管在哪一個階段，都要秉持「理性、理解、同理」，冷靜思考問題、理解照顧者狀態、同理照顧難題。

長照 檢測 就業

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