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冷眼集／趕鴨子上架 台鐵百年老店難脫胎換骨

記者 楊竣傑
台鐵公司化後，乘客最關心的還是行車安全問題。(記者曾吉松／攝影)
台鐵公司化後，乘客最關心的還是行車安全問題。(記者曾吉松／攝影)

再過20天，百年老店台鐵就將改制為公司，本應是民生交通大事，但不僅旅客無感，專家對台鐵未來轉型也憂心忡忡。蔡英文政府力推台鐵公司化，人力缺口卻是愈補愈大，安全管理系統也淪為紙上作業，更別說不敢碰觸凍漲28年的票價議題。如此急就章、被趕鴨子上架的台鐵公司，也難怪外界不期待台鐵能成功轉骨、提供更安全優質的服務。

歷經普悠瑪號事故與太魯閣號事故，外界對台鐵組織僵化、長年未見長進已忍無可忍，蔡政府把公司化當成「萬靈丹」，藉此平息罹難者家屬、對台鐵失去信心的民眾，還急著在蔡英文總統卸任前、明年元旦掛牌，凸顯此舉只是「政治回應」。

從交通部提出公司化草案到正式掛牌，不過兩年多光陰，交通部長王國材不斷強調台鐵將更安全，每塊土地都是「金雞母」，員工更有保障。然而，他擘畫的美好夢想，看在學者、國內外專家，甚至基層員工眼中，不僅不切實際，也一頭霧水。

但交通部不願花更多時間，先盤點所需的營業與技術關鍵人力，進而確認薪資條件，再招募、培養人才，建立賞罰分明、制度完善的企業環境，寧願看著高達一成的行車關鍵人力將退離，執意明年元旦掛牌，就是短視近利。

僵化的台鐵若要永續發展，票價勢必得調漲、反映成本，交通部卻把燙手山芋丟給未來的公司董事會。但台鐵公司仍是政府獨資經營，未來最終仍是由交通部拍板票價是否調漲，交通部不願趁公司化契機調整票價，說穿了就是不敢碰觸敏感議題、能拖就拖，淪為形式改革。

甚至連末代台鐵局長、副局長直接「轉型」為首任董事長、總經理，「不換湯也不換藥」，外界要如何期待同一票人在換了招牌的組織工作，台鐵就能脫胎換骨？

日本政府1980年就定出1987年讓日本國鐵民營化目標，花7年與社會及員工溝通，才換得現在高服務水準的日本民營鐵路公司。反觀國內，台鐵已到不得不改革，卻未見政府痛定思痛協助台鐵制定政策目標、徹底翻轉，台鐵公司即便擁有全新門面，骨子裡卻毫無改變，改革終究只是政治話術和口號。

台鐵 日本 蔡英文

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