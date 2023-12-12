台鐵票價凍漲28年 學者：一定得漲 否則難永續經營

台鐵局明年改制為台鐵公司，日前開賣的元旦連假車票（左）已印上「台鐵公司」名稱。(記者邱德祥／攝影)

台鐵 公司化後能否永續經營的其中關鍵因素，就是如何從高達台幣1700億元的短期負債泥淖中重生。儘管交通部已設計償債基金，並修法讓未來台鐵資產開發可有更多可能性，但台鐵長年虧損，票價卻凍漲28年，協助台鐵研究費率與票價調整方案的學者示警：「台鐵公司成立後一定得漲票價，否則難以永續經營。」

交通部前部長賀陳旦強調，台鐵當然要制定可反映成本的運價及票價，但台鐵向來沒有展現「以客為尊」的服務水準，改制與調漲票價之際，管理階層一定得對準旅客，提升服務品質。

台鐵日前公布明年的預算 報告，台鐵公司一開張就面臨極大考驗，首年編列虧損就逾74億元，儘管交通部鐵道局預計明年1月1日起成立「台鐵局撥入資產及債務管理基金」，承接台鐵償債資產，但立法院預算中心提醒，台鐵須研謀改善，才能提升營運績效。

對台鐵公司而言，重中之重、急需面對的問題，即為1995年至今就未調整、凍漲28年的票價。

台北大學公共行政暨政策學系特聘教授林淑馨分析，台鐵負債的原因包含站點多、票價凍漲、政府政策等問題，但她認為台鐵「大有可為」，應該給予更高的自由度，要有背負債務的能力，並讓票價回歸市場機制，才能擁有競爭力。

去年7月，台鐵委託陽明交通大學運輸研究中心進行的「台鐵票價費率公式及票價改善調整方案」期中報告出爐。「台鐵已是開一班賠一班。」負責票價研議專案負責人、陽明交大運輸與物流管理學系教授邱裕鈞接受本報專訪表示，根據鐵路運價率公式設定，合理報酬率為百分之三至五，但因票價太多年未調整，以現行成本試算，即便設定「零」報酬率、賺不了錢的情況下，票價也需調整兩成至三成。

邱裕鈞說，平均每多百分之一報酬率，票價約會再漲一成，若台鐵訂定最低報酬率百分之三，票價至少要調漲六成，他建議台鐵降低報酬率或分段調漲。「台鐵公司成立後，一定得漲票價，否則難以永續經營」。他語重心長地示警。

不過台鐵今年5月向交通部提案調整費率，建議採用報酬率百分之一版本，交通部長王國材不願碰「燙手山芋」，除指將交由未來台鐵董事會討論，還說台鐵公司化後應先把服務做好，再談票價。

邱裕鈞建議，台鐵雖然每兩年提一次票價檢討研究報告，卻調價未果，建議公司化後應修法明定票價調整機制，每隔一段時間跟著特定指數調整票價，且不用再送委員會審議，避免長時間累積需一次性大幅調整，易致民怨。