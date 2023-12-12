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製造業緊縮 新增投資減3成 電子業衰退近5成

記者江睿智╱台北12日電

經濟部昨天公布今年第三季製造業國內固定資產增購（不含土地）3861億元(台幣，下同，約122億美元)，較上季下滑14.3%、比去年同期衰退31.7%；各業中，占比最大電子零組件業因全球景氣復甦動能不足，導致半導體業者減緩投資計畫，第三季固定資產增購2157億元，較去年大幅衰退45.7%。

經濟部統計處指出，第三季製造業固定資產增購金額較第二季明顯減少，和去年同期相較的減幅也明顯擴大，主因全球景氣低緩，終端需求未明顯回升，企業投資動能減緩，加上比較基期較高所致。

若按固定資產型態分，經濟部指出，今年第三季以機械及雜項設備增購占76.8%最多、衰退35.8%；其次為房屋及營建工程占22.4%、衰退13.6%。

終端消費需求續呈疲弱，產業鏈持續庫存去化，加上國際油價較去年同期下跌，衝擊製造業營收。今年第三季製造業營業收入（含海外生產）為7兆9365億元，季增8%、年減11.8%。

各業中，電子零組件業第三季固定資產增購2157億元，占製造業的55.9%，居各業之冠；金額衰退45.7%，主因終端消費力道仍低迷，致半導體業減緩投資計畫。此外，機械設備業、金屬製品業、石油及煤製品業的增購金額也都較去年衰退。

不過，電腦電子產品及光學製品業受惠AI及雲端資訊服務需求成長，帶動相關供應鏈業者積極布建產能，部分業者製程升級、擴增廠房及相關檢驗設備，因此第三季增購153億元、成長18%。化學材料業則在5G、AI、車用電子等應用需求帶動下，增購315億元、成長23.3%。基本金屬業因部分鋼鐵廠持續投入環保改善工程及製程優化升級，持續增購及擴建廠房127億元、成長14%。

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