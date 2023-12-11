軍營安全條例擴權?軍方：徵詢各界意見 不會馬上施行

針對「軍事營區安全維護條例」草案，有軍事迷及媒體憂心動輒挨罰；國防部表示，條例三讀後不會馬上施行。(本報資料照片)

關係國民知的權利與媒體新聞自由甚鉅的「軍事營區安全維護條例」草案，日前完成朝野協商，將於立法院院會進行二、三讀程序。但國防部 向立法院報告表示，條例三讀後，不會馬上施行，國防部將新訂並發布「軍事營區安全檢查與強制驅離及其他必要措施實施辦法」，再透過法令草案預告等機制，徵詢社會大眾意見，再由行政院核定正式實施日。

「軍事營區安全維護條例」草案內容賦予國軍將部隊操演所到之處，皆定義為軍事營區；軍方得對「違規」如擅自攝影者，賦予部隊管制、驅離、法辦與罰鍰等權；軍方甚至能事後搜索社群或媒體刊登內容，主觀認為有危安疑慮的軍營或軍事行動照片，都可能遭開罰甚至法辦。草案因此引起軍事迷及關心國防的民眾關切。

國防部曾舉例，包括國軍漢光演習、河口防護演訓、海邊登陸操演、戰機訓練及實彈射擊場、射擊目標區危險區的場地或區域，都須視為軍事營區。

國防部向立法院報告表示，「軍事營區安全維護條例」草案絕無針對守法、愛國、敬軍的國民加諸不合理的管制及處罰規範，但基於國軍建軍備戰、防衛國家安全的使命，針對對岸情報工作人員的滲透行為未止的情勢，制定此項草案，確有嚇阻、防範的效果，且衡酌涉及人民權益事項，不能只有國軍內部教範作為依循，從而必須提升為法律位階，以符合法律保留原則的憲法精神。

雖然修例草案規定施行日期「由行政院定之」，但國防部將進一步擬訂定發布「軍事營區安全檢查與強制驅離及其他必要措施實施辦法」，針對安全檢查必要性等要件予以定明。此舉遭國民黨立委江啟臣提出書面質詢，質疑此舉是否涉擴權？國防部則表示，只要符合「有事實足認有刺探、收集國家機密或國防秘密、軍事機密行為」要件，依刑事訴訟法第88條規定，任何人均得對於現行犯逕行逮捕，依法送交檢察官、司法警察官或司法警察，並非擴權。

國防部表示，將依民進黨 立委何志偉建議，「軍事營區安全維護條例」草案三讀後不會馬上施行，且相關子法在草案預告、發布前，亦依規定通報行政院審查，透過行政院監督，確保相關子法的訂定適切、周延，屆時陳報行政院核定草案施行日期，相關子法亦同步辦理發布施行。

主導法案通過初審的民進黨立委何志偉昨表示，草案三讀後，國防部相應母法，必須訂定出7個行政命令與4項辦法，將包含草案執行上的標準程序，才是整合營區與國安的重點，屆時都會讓包含軍事迷、各無人機協會、攝影協會、媒體的意見可以表達。他說，母法通過後，藉由子法的訂定，他會致力讓軍方管制變成服務。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，國防部藉由草案希望強化對無人機空拍的管制，與衛哨兵處理有安全顧慮情節時的授權，固然有其必要，但草案將臨時劃定的演習區與訓練區列入「軍事營區」，恐會讓不知情的民眾因拍照或攝影，就涉犯3年以下有期徒刑或罰款，標準極度不明確、甚至違背「罪刑法定原則」。

揭仲並認為，草案還可能衍生政府機關可憑觀感，利用事後解釋權，任意構陷特定人士入罪之虞，呼籲國防部和立法院在草案二讀前，再思考修正。

國防部表示，國軍於昨天上午9時58分許，監控到中共 於四川西昌衛星發射中心，執行長征運載火箭搭載衛星發射任務；該火箭飛行路徑經過台灣西南空域上空，高度位於大氣層外。

國防部近期連續公布中共在各處岸海基地發射運載火箭的即時情報，昨天是本月第5度公布相關訊息，相關較前數日有關台方監控中共發射火箭內容，國防部昨發布內容未提及「對台灣地區並無危害」一語。