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移工大遊行 轟蔡政府裝睡 要求廢除私人仲介

記者陳宛茜／台北11日電
台灣移工聯盟10日號召數百名在台移工，舉辦兩年一度的移工大遊行，訴求廢除私人仲介制度，並以行動劇叫醒裝睡的政府。(記者許正宏／攝影)
台灣移工聯盟10日號召數百名在台移工，舉辦兩年一度的移工大遊行，訴求廢除私人仲介制度，並以行動劇叫醒裝睡的政府。(記者許正宏／攝影)

「政府承擔、仲介滾蛋」、「政府wake up、仲介get out」。 台灣移工聯盟昨舉辦兩年一度的移工大遊行，包含移工在內的數百名抗議民眾，以「跨國聘僱沒正義，政府責任在哪裡？」為主題走上街頭，訴求政府承擔起跨國聘僱的責任、廢除私人仲介。勞動部勞動力發展署回應，勞動部會持續強化直接聘僱、轉換雇主效能及加強仲介管理，完善移工在台工作及生活服務，回應外界期待。

移工遊行從台北市中華路的勞動部直接聘僱聯合服務中心出發，一輛載運象徵「政府裝睡叫不醒，視而不見30年」平躺大型人偶的卡車，引領數百名高舉旗幟的民眾步行至勞動部。抗議民眾抵達終點後一邊高喊「取消移工聘僱年限」、「政府擔起聘僱責任讓仲介滾蛋」等5大訴求，一邊高舉紙板做的「小手」拍打人偶。人偶則摘掉眼罩緩緩起身，象徵逐漸甦醒的政府。

移工聯盟表示，「廢除私人仲介」是聯盟多年堅定的訴求，特別是這幾年猖獗的「買工費」，顯現私人仲介無底線追逐利益的本質，更凸顯政府對私人仲介的放任與圖利。聯盟說政府一如帶著眼罩的人偶，「知道發生甚麼事，只是不想理」。

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