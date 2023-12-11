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氫能飛機環球 瑞士飛行家盼攜手台企 拚2026達成壯舉

特派記者林奐成／杜拜採訪即時報導

「我正在打造一架氫能飛機，要在2026年展開環球飛行。」瑞士飛行家、潔淨科技倡議者皮卡德（Bertrand Piccard），昨在聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）接受本報系聯合報記者專訪時，自信地發出豪語，強調將是「不中途停留、不更換燃料」的飛行，希望飛過台灣上空。

長期倡導氣候議題的皮卡德，2016年駕駛太陽能飛機「陽光動力二號」（Solar Impulse 2）環球一周，完成史上首次純太陽能飛機環球的創舉，如今將挑戰氫能飛機環球。

「我們必須證明，沒有事情是不可能的。」皮卡德透露，目前還在初步建造氫能飛機階段，預計明年2月正式對外宣布計畫並公布飛機設計圖；他強調會努力證明此種環球飛行是可行的，甚至歡迎氫能或電子方面的台灣企業合作。

皮卡德也是「陽光動力基金會」（Solar Impulse Foundation）創辦人兼董事長，該基金會已成功辨別出超過1600個「潔淨經濟成長的有效率解決方案」，涵蓋工業、水資源、能源、廢棄物等面向，提供市場參考，利用能夠實際獲利的方案來保護環境。

以水資源為例，該基金會有淨水和回收水方案、小型水力發電設施，也有利用農業廢棄物製造沼氣的計畫，甚至回收混凝土。皮卡德強調，廢棄物處理就是循環經濟的解方，它也可以創造更多工作機會、獲利並保護環境，「當今世界變得很沒有效率，舊的系統已過時，平白浪費許多能源」。

本屆峰會聚焦談判國能否削減化石燃料，皮卡德指出，世界要達到減碳，最重要的是「有效率地利用資源」，在減少資源與能源消耗下達到目標，「若能有效率的利用能源，降低對於能源的需求，那就能夠減少化石燃料的消耗」。

皮卡德解釋，就算產油國家不同意減少產量，一旦化石燃料的需求下降，產油國家仍會被迫減產，「全球應該盡其所能地建造再生能源，和提高能源使用效率，這才是我們該做的事」。

減碳 聯合國

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