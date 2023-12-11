台積熊本廠明年2月開幕 建7奈米製程二廠傳評估中

台積電熊本廠後發先至，關鍵是日本政府從決策到提供相關補助，給足台積電極高的配合度和獎勵誠意。（路透）

台積電 在化解美國亞利桑那州廠的勞資爭議後，日本 熊本廠將率先投片試產也有重大進展。親近日本政府官員的消息人士透露，台積電計畫明年2月下旬為熊本廠舉行開幕典禮，台積電總裁魏哲家率領相關主管及協助台積電日本布局的供應鏈成員出席典禮，見證台積電完成日本首座具備16奈米製程生產能量的12吋晶圓廠的成就，預料日本重量級決策官員也將與會。

台積電熊本廠預計明年第二季初正式投片，台積電選在明年2月下旬舉辦開幕典禮，應是配合日本政府復興半導體計畫的對應安排，預料台積電也會在典禮中提出擴大日本投資 、在熊本興建第二廠且採用更先進的七奈米系列製程的投資計畫。

台積電發言體系表示，台積公司的全球製造版圖擴張策略是基於客戶需求、商機、營運效率、政府支持程度以及經濟成本考量，持續透過必要的投資，支持客戶需求並因應半導體技術長期需求的結構性增長，「我們正專注於評估在日本設置第二座晶圓廠的可能性，目前沒有更多可分享的資訊」。

台積電赴日本熊本建廠是在2021年10月宣布、2022年開始動工。相較於台積電在美國先一步宣布設廠，日本廠可謂後發先至。

台積電供應鏈透露，台積電熊本廠建廠進度相當順利，今年已展開裝機前準備作業，包括訓練由合作夥伴日本JASM的300多位日本員工，隨著熊本廠內辦公大樓等部分設施今年8月啟用，台積電也調派台灣350名工程師連同親屬入住熊本附近公司安排的宿舍，並於10月1日配合相關設備供應商工程師進行裝機。

熟悉海外工程的專業人士指出，台積電熊本廠後發先至，關鍵是日本政府從制定決策到提供相關補助，給足台積電極高的配合度和獎勵誠意。而日本政府為優先照顧當地企業，建議台積電熊本廠由日本建設公司和營造廠統籌承包、設計和施工。因日本建設公司熟悉法規，加上日本政府加速環評審核、火速撥發補助款，建廠進度順利。日本政府對台積電提供的協助和獎勵，讓台積電對赴日投資全盤改觀。

日本已提撥台積電熊本一廠4760億日圓（約32.74億美元）的補貼，為吸引台積電在熊本續設立更先進的七奈米以下製程，傳出日本政府將祭出高達9000億日圓補助金額，吸引台積電在日本擴大投資，甚至也將爭取台積電在日本設立三奈米製程的晶圓三廠。

目前看來，台積電於熊本設立二廠的計畫已箭在弦上，稍早在台積電10月1日的移機典禮後，日本經濟產業大臣西村康稔在臉書表示，台積電在熊本縣設廠是復興日本半導體產業的重要國家計畫，貼文還附上他與台積電董事長劉德音的合照。市場推斷這應是台積電與日本政府達成在日本繼續擴大投資的重要抉擇點。

台積電熊本廠由日本大廠Sony、車用零組件商電裝株式會社（DENSO）合資成立JASM公司，熊本一廠一開始將切入28／22奈米，後續再推進至16／12奈米製程，月產能5.5萬片，總投資金額達1兆日圓，其中Sony是全球最大影像感測器（CIS）廠，未來也是台積電熊本廠大客戶。

台積電供應鏈和日本媒體，近期不約而同披露台積電規畫在熊本興建第二廠，計畫2024年4月動工，2026年底開始進行生產，主要切入七奈米家族更先進製程。預料也將是日本首座七奈米先進製程晶圓廠，此計畫應會在明年2月下旬熊本廠開幕典禮對外宣布。