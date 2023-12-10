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國際國中科學奧林匹亞競賽 台灣6選手全奪金

記者楊德宜／台北即時報導
台灣參加2023年「第20屆國際國中科學奧林匹亞競賽（IJSO）」，傳來捷報，六名選手全數獲得金牌，有一組選手同時獲得實驗金牌，國家總體排名獲得第一名。（圖：台灣教育部提供）
台灣參加2023年「第20屆國際國中科學奧林匹亞競賽（IJSO）」，傳來捷報，六名選手全數獲得金牌，有一組選手同時獲得實驗金牌，國家總體排名獲得第一名。（圖：台灣教育部提供）

台灣學生參加2023年「第20屆國際國中科學奧林匹亞競賽（IJSO）」，傳來捷報，六名選手全數獲得金牌，有一組選手同時獲得實驗金牌，國家總體排名台灣獲得第一名。

「第20屆國際國中科學奧林匹亞競賽（IJSO）」由泰國主辦，在54個國家（地區）、304名學生參賽。

台灣代表隊六名金牌獲獎學生，分別為台北市立建國中學吳思謙和顏子喬、台北市立敦化國中詹緯濬和賴敬宇、台南市立建興國中洪靖承和蘇程玹。此外，台北市立建國中學顏子喬，同時獲本屆競賽最高總分獎，此為全體參賽學生總成績第一名。

台灣教育部長潘文忠獲知好消息後，也立即發出賀電，恭喜獲獎學生的努力獲得豐碩成果，並為台灣爭光。

台灣教育部國教署說，為培養青少年對科學的興趣，「國際國中科學奧林匹亞」整合數學、物理、化學、生物及地球科學等科學相關學科舉行國際競賽。台灣自2004年起參賽，歷年均獲佳績，至今總計榮獲97金17銀、2面個人實驗特別獎、分組實驗競賽2金1銀2銅、12面最佳理論獎、9面最高總分獎及12次國家總排名第一名。

本年度選拔出台灣六名代表隊選手之後，經國立台灣師範大學理學院教師團隊培訓，由教授呂家榮、呂國棟、張永達、傅祖怡、副教授劉沂欣等人組成教練團，11月30日帶領學生前往泰國曼谷參賽，當地12月9日下午舉行閉幕暨頒獎典禮。為增加參賽學生擴展國際視野，代表團賽後將至泰國清邁進行文教參訪，預定12月13日搭機返國。

台灣國教署表示，為鼓勵學生踴躍參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽，教育部訂有相關成績優良學生升學優待辦法。獲得本次競賽金牌之國家代表隊學生，除可保送高級中等學校或專科學校五年制就讀外，另可獲得20萬元台幣（約6321美元）獎學金。

台灣國教署表示，將持續選訓學生參與競賽，除增加海外競賽經驗和拓展國際視野外，期盼增加台灣與各國科學教育間的交流與合作機會。

泰國 教育部 升學

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