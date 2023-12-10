我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年末劫案頻發 紐約華埠搶項鏈 警籲協尋

美國現象／金山纜車150歲 考你12掌故

前香港議員投入選戰 徐百弟參選台灣立委：當港人「開路先鋒」

記者謝守真／即時報導
徐百弟稱，相信台灣的民主制度，要當港人參政「開路先鋒」 。（取材自徐百弟臉書專頁）
徐百弟稱，相信台灣的民主制度，要當港人參政「開路先鋒」 。（取材自徐百弟臉書專頁）

香港區議會選舉10日登場，這是香港歷經2019年反送中運動、「完善」選舉制度後的首場區議會選舉，同時也是首次沒有香港民主派參選的選舉。不過明報報導，這次台灣立委選舉則是出現了第一位香港民運人士—前香港民主黨黃大仙區議員徐百弟投入選戰。

報導指出，10日是香港區議會選舉投票日，前民主黨黃大仙區議員徐百弟則在「千里之外」的台灣淡水，「繼續他的孤勇選戰」。近日接受明報訪問時，徐百弟以「快速」來形容本次在台參選。他透露，從台灣維新黨詢問他參選意願到作出決定，以及宣布代表該黨參選第一選區立委，前後僅20幾天。

徐百弟直言，相比同選區對手國民黨洪孟楷及民進黨何博文的造勢場合浩大，他認為，這次參選其實是「不可能的任務」。對台灣選民來說，「外來人」和「年紀大」都是信任度的失分要素，「且香港人議題已不受當地選民重視」。

徐百弟稱，明知道選不上，仍參選是冒死精神、見義勇為，目標要延續香港人的「反抗精神」。他進一步指出，移居台灣的港人若日後想從政，此次選舉可視為先例，為後者「開路」。可謂「老鬼做先鋒」，「我不做這件事，等誰來做」？

徐百弟臉書專頁公開資料顯示，徐百弟競選總部已於12月8日成立。徐百弟現年72歲，為香港支聯會常委（支持六四運動），曾任香港區議員長達17年，此次參選也象徵香港民主派首次在台參政。

徐百弟角逐2024立法委員，其選區為新北市第一選區（淡水、林口、泰山、八里、三芝、石門等地區）。他提出，參選要讓「民主香港在台灣重現」，當選後要修法吸引國際資金，建構亞太營運及金融中心，同時推動淡水、林口國際都會化。

實際上，台灣此次大選徐百弟並非唯一參與的在台港人。台灣基進早前曾宣布，象徵性提名港籍新台灣人康駿銘為不分區立委參選人。由於康駿銘取得台灣身分證未滿十年，尚未有被選舉權，台灣基進提名他，是為了表達對陸配徐春鶯獲台灣民眾黨邀請列入不分區立委名單的抗議。

明報提到，台灣2024大選對於居台香港人來說「觀感複雜」，有許多在台香港年輕人遭「延期觀察」迄今仍未能取得身分證，但仍密切留意選情，「因為事關人生規劃」。

但針對徐百弟參選，不少在台港人並不清楚。但也有移居台灣多年的香港人表示，積極融入當地，關心政治也是其中一環。不論現狀是落戶台灣與否，不少港人都認為，「經歷過才知道珍貴」，「願對台灣民主制度抱持信心」。

香港前議員徐百弟為2024中華民國新北市第一選區立法委員候選人。（取材自徐百弟臉...
香港前議員徐百弟為2024中華民國新北市第一選區立法委員候選人。（取材自徐百弟臉書專頁）

香港 民主黨 反送中

上一則

台灣總統大選倒數34天 侯賴廝殺、邊緣化柯

延伸閱讀

經營近30載 法拉盛香港超市月底歇業港星老闆娘葉玉卿 還曾在疫期「親自上場」服務

經營近30載 法拉盛香港超市月底歇業港星老闆娘葉玉卿 還曾在疫期「親自上場」服務
周庭被港警帶遊深圳 學者質疑中國多大程度協助

周庭被港警帶遊深圳 學者質疑中國多大程度協助
梅西明年2/4飛港踢球 貝克漢也要來 旅遊、餐飲看旺消費

梅西明年2/4飛港踢球 貝克漢也要來 旅遊、餐飲看旺消費
足球／中國行取消後 梅西明年2月飛香港踢友誼賽

足球／中國行取消後 梅西明年2月飛香港踢友誼賽

熱門新聞

民進黨正、副總統參選人賴清德、蕭美琴（圖）昨天在北平東路競總前，封街舉辦造勢大會，遭媒體質疑國籍問題是否有資格參選的她，對此並未多做回應，只向支持者們宣達民進黨執政以來的成績。記者許正宏／攝影

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

2023-12-03 09:53
抖音神曲「科目三」熱度延燒進海底撈，不少中國顧客光臨海底撈，便會要求店員跳舞蹈，風潮甚至影響到台灣海底撈員工。（取材自TikTok）

中國海底撈「特殊服務」害慘台灣 店員坦言：壓力大到想離職

2023-12-04 23:29
汐止分局外觀。圖／資料畫面

台夫妻未下樓吃午餐 母親上樓驚見兒子媳婦割喉慘死

2023-12-03 12:17
(聯合報系資料照)

最新民調侯康配下滑 他直指國民黨缺「這兩種票」

2023-12-04 13:27
北一女上午舉行120 周年校慶系列活動，一名72歲大學姊睽違56年再耍刀，表示自己有變年輕的感覺。(記者曾吉松／攝影)

北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

2023-12-09 03:36
民進黨前主席施明德。聯合報系資料照片

82歲施明德病危…陳文茜爆他住加護病房 孩子急返台打氣

2023-12-04 12:06

超人氣

更多 >
一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛

一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛
3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨
還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約

還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約
民調：拜登支持率創新低 川普2024總統大選領先

民調：拜登支持率創新低 川普2024總統大選領先
劉詩詩翻身成功「一念關山」片酬達1.1億人民幣

劉詩詩翻身成功「一念關山」片酬達1.1億人民幣