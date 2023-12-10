前香港議員投入選戰 徐百弟參選台灣立委：當港人「開路先鋒」

徐百弟稱，相信台灣的民主制度，要當港人參政「開路先鋒」 。（取材自徐百弟臉書專頁）

香港 區議會選舉10日登場，這是香港歷經2019年反送中 運動、「完善」選舉制度後的首場區議會選舉，同時也是首次沒有香港民主派參選的選舉。不過明報報導，這次台灣立委選舉則是出現了第一位香港民運人士—前香港民主黨 黃大仙區議員徐百弟投入選戰。

報導指出，10日是香港區議會選舉投票日，前民主黨黃大仙區議員徐百弟則在「千里之外」的台灣淡水，「繼續他的孤勇選戰」。近日接受明報訪問時，徐百弟以「快速」來形容本次在台參選。他透露，從台灣維新黨詢問他參選意願到作出決定，以及宣布代表該黨參選第一選區立委，前後僅20幾天。

徐百弟直言，相比同選區對手國民黨洪孟楷及民進黨何博文的造勢場合浩大，他認為，這次參選其實是「不可能的任務」。對台灣選民來說，「外來人」和「年紀大」都是信任度的失分要素，「且香港人議題已不受當地選民重視」。

徐百弟稱，明知道選不上，仍參選是冒死精神、見義勇為，目標要延續香港人的「反抗精神」。他進一步指出，移居台灣的港人若日後想從政，此次選舉可視為先例，為後者「開路」。可謂「老鬼做先鋒」，「我不做這件事，等誰來做」？

徐百弟臉書專頁公開資料顯示，徐百弟競選總部已於12月8日成立。徐百弟現年72歲，為香港支聯會常委（支持六四運動），曾任香港區議員長達17年，此次參選也象徵香港民主派首次在台參政。

徐百弟角逐2024立法委員，其選區為新北市第一選區（淡水、林口、泰山、八里、三芝、石門等地區）。他提出，參選要讓「民主香港在台灣重現」，當選後要修法吸引國際資金，建構亞太營運及金融中心，同時推動淡水、林口國際都會化。

實際上，台灣此次大選徐百弟並非唯一參與的在台港人。台灣基進早前曾宣布，象徵性提名港籍新台灣人康駿銘為不分區立委參選人。由於康駿銘取得台灣身分證未滿十年，尚未有被選舉權，台灣基進提名他，是為了表達對陸配徐春鶯獲台灣民眾黨邀請列入不分區立委名單的抗議。

明報提到，台灣2024大選對於居台香港人來說「觀感複雜」，有許多在台香港年輕人遭「延期觀察」迄今仍未能取得身分證，但仍密切留意選情，「因為事關人生規劃」。