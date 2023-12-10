「禮義廉恥」標語 台中等縣市掛回校園

「禮義廉恥」牌匾近年逐漸退出校園，家長團體發起掛回「禮義廉恥」標語。圖為北市建國中學校園的「禮義廉恥」牌匾。（記者曾原信／攝影）

北一女國文老師區桂芝批新課綱刪除顧炎武「廉恥」一文引發熱議，這幾年校園裡「禮義廉恥」標語也愈來愈少；包括台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、新竹縣長楊文科等縣市，都陸續把「禮義廉恥」掛回校園，高雄則有家長團體捐贈各校「禮義廉恥」牌匾，希望「由形入心」、潛移默化孩子的品德教育。

盧秀燕2019年響應中華民國 全國家長協會發起的校園懸掛「禮義廉恥」牌匾活動，她說，社會快速變遷、人際關係愈趨複雜，品格教育就愈顯重要，品格是漫長、艱鉅且最重要的教育工程，要堅持推動下去。

中市教育局表示，台中的國中小學共52校響應懸掛「禮義廉恥」牌匾，市府也將品德教育課程納入「學校總體課程計畫」，積極將品德教育融入學生日常生活。

張麗善在2020年宣布要重新找回「禮義廉恥」，縣府編預算 打造193塊「禮義廉恥」牌匾，掛在全縣公私立國中小校園，並邀學者專家依108課綱精神編列品格教育教材。

張麗善說，隨著蔣中正銅像退出校園，連「禮義廉恥」四字也被收進倉庫；恢復「禮義廉恥」校訓，是希望把雲林的孩子教得有品德、懂得孝順、明辨是非、知反省。

楊文科也在竹縣119所國中小掛上「禮義廉恥」牌匾，他說，上任後才知道校園內已無「禮義廉恥」品格標語，他的成長年代都有禮義廉恥校訓，對照現在的社會風氣，小朋友成長時還是要有禮義廉恥的教育，對人格養成比較好。

高雄市家長協會四年前開始募款，發起為學校設立品格標語行動，捐贈「禮義廉恥」牌匾給超過60所學校。

張麗善在全縣各校掛上「禮義廉恥」牌匾，引來民進黨 立委蘇治芬批評說，禮義廉恥是做人的道理，不是教育本質，應該身教重於言教，不是喊口號而已，她認為教育的本質是培養孩子獨立思考、判斷是非的能力，不是教條式的禮義廉恥；禮義廉恥曾是全國校訓，一直都是蔣介石以黨領政的思想教育工具，是威權教條箝制思想自由的成果。

同為民進黨籍的台南市長黃偉哲說，品德教育是台南教育政策的核心價值，他強調是言教、身教、境教，最重要的是內化，不論禮義廉恥、四字訣等，都是很好的品德標語，對於要懸掛何種標語和用何種方式推動，各校因地制宜。

家長團體自發推動校園禮義廉恥復興，獲熱烈回響；但有老師不諱言說，若太高調推行，怕被冠上威權復辟。有校長說，取下的禮義廉恥牌匾不會再掛上去，畢竟現在綠營執政不想自找麻煩，以免被點名作記號。