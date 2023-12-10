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台灣大選最後廝殺 侯賴都想邊緣化柯 讓三腳督變兩強鬥

新北破大選賭盤 侯賴爭鋒排除柯

記者黃子騰、廖炳棋／新北10日電
選戰進入倒數，新北市刑大破獲正副總統選舉賭盤。（記者黃子騰／翻攝）
選戰進入倒數，新北市刑大破獲正副總統選舉賭盤。（記者黃子騰／翻攝）

總統大選將屆，原本經營德州撲克線上博弈網站的李姓及張姓男子，為迎合市場需求開出賴蕭配讓150萬票、侯康配輸100萬票供賭客下注，柯盈配則被排除在外。新北市刑大蒐證後展開查緝，日前逮捕李男及張男，查扣508萬元（新台幣，下同，約16萬美元）現金及電腦等證物，詢後依違反選罷法等罪送辦。

隨著3組總統參選人出爐後，全台陸續傳出選舉賭盤消息，這個月初，警方破獲余姓組頭開設選舉賭盤，每注金額1萬元，內容為「特定總統候選人讓票數10萬」、也有開PK盤，警方檢視賭資規模高達4億5000多萬元，屏東地檢署訊問後向法院聲押余男獲准。

雲林地檢署日前也獲報，有賭博集團在臉書刊登總統選舉賭盤賠率，民眾加入賭盤即時通群組後，內有刊登各總統參選人、藍白政黨合不合的賠率，供會員下注從中牟利。警方佯裝網友下注，緝獲收取賭資的李姓與蕭姓男子，雙雙被聲押獲准。

據了解，總統選舉賭盤在藍白合前，副總統賴清德一度讓票對手120至130萬票，藍白分道揚鑣後，原以為讓票數會提高，但藍營聲勢不跌反起，民調更一度逼近綠營只剩幾個百分點，組頭因此調整賠率，目前綠營讓藍營約100萬票。

近來賭盤嚴格查緝，張男、李男為免被抓包，限制賭客只能以現金下注，每注最少1萬元，最高沒有上限，果然吸引許多賭客瘋狂下注。警方研判，此次查獲現金應是下注總統賭盤的賭資。

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