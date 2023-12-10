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34年首見 3羊染人畜共通布氏桿菌

記者彭宣雅、張已亷、李青縈／屏東10日電
屏東縣九如鄉出現近30幾年來牛羊首例本土感染布氏桿菌羊隻。（圖／動物防疫所提供）
屏東縣九如鄉出現近30幾年來牛羊首例本土感染布氏桿菌羊隻。（圖／動物防疫所提供）

屏東縣九如鄉一乳羊場，9日爆出有3頭羊被檢出布氏桿菌病陽性，布氏桿菌為人畜互通疾病，消息傳出引起民眾恐慌。上一次有羊隻感染布氏桿菌是34年前的事。

農業部防檢署強調，接獲通報後，屏東縣動物防疫所已立即依程序對陽性動物採取撲殺處置，並進行全場清潔消毒，目前其餘乳羊場未檢出，該場僅屬個案發生。

屏東縣動防所所長李永文表示，被檢出感染布氏桿菌的羊場，感染羊隻無任何症狀，是在執行例行性採樣檢驗，且檢體送交農業部獸醫研究所複驗才發現的，目前已撲殺3頭發病的羊隻。今年屏東縣內的乳牛場已完成111場的檢驗，結果皆為陰性，乳羊場已完成9場檢驗，除該案例以外，其他皆為陰性。

遭檢出陽性的羊場飼主表示，已從事蓄養十多年，總計飼養141頭羊，飼養人員及蓄養模式都沒改變，且近期羊隻都健康無異狀，確診羊隻外觀也都正常。對於有羊隻驗出確診布氏桿菌，覺得非常訝異。

布氏桿菌病在羊隻臨床症狀不明顯，主要引起生殖器官與胎膜發炎、流產、不孕及睪丸炎等；衛福部疾病管制署則將其列入第4類法定傳染病，人感染後，症狀有發燒、頭痛等，類似類流感症狀，有時會伴隨神經炎、睪丸炎、心內膜炎等。

農業部防檢署副署長徐榮彬說，布氏桿菌屬於人畜互通疾病，農委會（農業部前身）自1962年起，開始進行乳牛布氏桿菌病監測，1989年宣布撲滅。乳羊則自1986年開始檢驗，至今仍未發現有陽性案例。

李永文表示，布氏桿菌病動物感染途徑為病原經口鼻、眼結膜及生殖道黏膜入侵而引起，至於乳品以巴斯德滅菌法即可殺滅細菌，食用羊奶安全無虞。

農業部 防疫 流感

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