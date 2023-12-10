農地半數違章工廠仍未納管 寺廟也爆侵占

喜見寺近一年在農牧用地上擴建道場，並緊鄰水利地建屋。(記者古和純／攝影)

國土計畫法將在2025年4月底全面實施，大限將屆，但各地農地違法亂象未減，除違章工廠、住宅外，連寺廟也侵占水利農牧地興建上千坪如度假村的道場，水利署官員直言，部分地區民眾存有先占先贏的投機心理，目前連裁罰也無法令依據。

目前國土計畫法邁入第二階段，地方縣市依中央訂定的原則，經邊界調整與錯誤釐正後，將於2025年4月底前公告「縣國土功能分區圖」，5月1日正式上路。

但農地違建問題層出不窮，內政部 國土測繪雲系統顯示，四大連鎖超商 約150家蓋在農地，全台有4.5萬家違章工廠仍有半數未登記納管。

根據最新農地盤點結果，農地總量目標為74萬至81萬公頃，但可供糧食生產土地約70.1萬公頃，實際農作土地僅占53.7萬公頃。

被畫定為「優良農田的特定農業區」的高雄市旗山更屢被踢爆成違建者天堂。其中像是台鹽前董座陳啟昱、民進黨 全國黨代李壯展、林鶴堯被立委接續踢爆在旗山有違法農舍，已故綠媒大亨林崑海也被控侵占旗山國有地，甚至私人寺廟「喜見寺」也爆出在農牧用地上，違法蓋上千坪屋舍。

喜見寺因埋設水管、立大佛，陸續破壞鄰地郭姓女子的排水系統，還用板模封死，致颱風來臨，郭家土地淹水，郭女從2月至8月數度至高市府線上服務即時系統陳情，盼市長幫忙，但至今無解。郭家控訴，市府任由廟宇道場愈蓋愈大，毫無作為，汙水還直接排入灌溉溝渠，當初陳啟昱違法豪華農舍的案子，市長陳其邁對外宣示「該拆就拆」，如今檢視卻是兩套標準。

對此，高雄大學建築學系教授曾梓峰指出，許多違建牽涉到選票利益，農地管理政策須重新檢討，政府應拿出魄力，「國家對於農地管理的法令必須大檢討，若再沿用5、60年前的農地管理，台灣未來到處都會是違建。」